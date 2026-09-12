Какво видя Владимир Карамазов зад стените на „Белене“?

„Опитвах се с всичко възможно да уловя някаква човешка част от тях. Това беше своеобразният филтър, който си бях поставил.“ Така Владимир Карамазов описва подхода си към фотографския проект, който в продължение на година го отвежда зад стените на затвора „Белене“.

Първата фотокнига на фотографа – „For the Grace of God“ – беше представена тази вечер в Националната галерия – Двореца. Изданието е публикувано от британското независимо издателство GOST Books, специализирано във фотографията и визуалните изкуства и работещо и с фотографи от Magnum Photos.

Карамазов работи по проекта между октомври 2023 г. и ноември 2024 г. През този период той съзнателно избягва клишираните представи за затвора и търси човека зад извършеното престъпление.

По думите му срещите с лишените от свобода са повлияли и на самите тях. Чрез фотографиите те получават възможност да се видят в различна светлина и започват да разговарят за свят, който рядко присъства в ежедневието им.

Преди две седмици фотографът се връща в „Белене“, но този път с готовата книга. На основните персонажи, чиито текстове и рисунки са включени в изданието, той подарява по един екземпляр. Книги оставя и в библиотеката на затвора.

„За тях цялото това нещо наистина е някакво събитие, което им се случва за първи път в живота“, разказва Карамазов. Той заснема реакциите им във видео, което предстои да публикува.

Човекът зад престъплението

Идеята да се види човекът зад извършеното престъпление е важна и за графичния дизайнер на книгата Ана Роча. Според нея опитът да бъдат разбрани затворниците не означава оправдаване на действията им.

„В един момент всички сме се появили на света по един и същи начин – като деца. След това някъде нещо се е провалило в системата или в семейството“, казва тя пред БТА.

Роча се запознава с Карамазов на фотографския фестивал в Арл, Франция. По-късно проектът стига и до издателя Стюарт Смит. В процеса на работа двамата посещават затвора „Белене“.

За Роча това е най-смелата стъпка, която екипът на GOST предприема, за да се потопи в един фотографски проект.

Самото посещение не променя селекцията на снимките, обяснява Смит. То обаче помага на него и Роча да се ориентират в пространството и до голяма степен променя последователността на фотографиите в книгата.

„Както с всичко в живота, детайлите са много важни“, казва издателят.

Заглавие с втори смисъл

Работата със Смит променя и начина, по който Карамазов гледа на създаването на фотокнига. По думите му той научава много от професионалния подход на издателя.

Самото заглавие „For the Grace of God“ също носи важен смисъл.

„Много е трудно да се избере правилното заглавие. Това е фин баланс между това да бъдем прекалено нахални и да се опитваме да бъдем прекалено хитри. Заглавието For the Grace of God имплицира, че в един по-различен свят можеше аз да съм на мястото на затворниците“, обяснява Смит.

За издателя силата на фотокнигата е и в нейната трайност.

„Изложбата идва и си отива, но при книгата някъде винаги ще остане екземпляр. Това е свидетелството, което не изчезва“, казва той пред БТА.

Позовавайки се на фотографа и писател Дейвид Кампани, Смит отбелязва, че добрите книги понякога остават незабелязани при появата си и истинското им значение се разбира години по-късно.

„Нужно е време, за да разберат хората дали една книга е добра, или не“, допълва той.

„For the Grace of God“ е с обем 136 страници и съдържа 77 фотографии.

След представянето в София книгата предстои да бъде представена и на 13 септември в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак.