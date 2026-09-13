Бахаров, Вергов и Карамазов на сцената в Благоевград

Захари Бахаров, Юлиян Вергов и Владимир Карамазов и тази година гостуват в Благоевград, за да участват в Театралния фестивал „Тара-ра-бумбия". Те ще с...