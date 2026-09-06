Карамазов показва своите затворници в Европа

Владимир Карамазов продължава да жъне овации със снимките, които преди време направи зад решетките. На 11 септември в Националната галерия в София и на 13 септември в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак той представя първата си фото книга „For the Grace of God“. Фотографският проект е създаден в продължение на година зад стените на затвора „Белене“. В двете събития ще участват Стюарт Смит, собственик на базираното във Великобритания независимо издателство GOST Books, известно с работата си с едни от водещите имена в съвременната фотография, и графичният дизайнер на книгата Ана Роча.

„For the Grace of God“ отвежда читателя на място, което остава невидимо за обществото – зад стените на един от най-строго охраняваните затвори в България. Карамазов получава безпрецедентен достъп до него заради фотографския проект. Между октомври 2023 г. и ноември 2024 г. той го посещава многократно, разговаря с лишените от свобода, служителите и хората, които работят там, като постепенно изгражда отношения с тях. Целта му не е да оправдае престъпленията, а да се опита да разбере човека зад тях – неговата история, избори и причините, довели го до мястото, на което се намира. Фотографиите проследяват различните лица на затвора – неговата архитектура, бетонните стени, телените огради, килиите, снега по острова и ежедневието зад решетките. В центъра обаче са хората: от осъдени на доживотен затвор за убийство до крадци, извършители на домашно насилие, комарджии и други. Наред с фотографиите „For the Grace of God“ включва рисунки, писма, стихотворения и лични свидетелства на затворници, събрани от Карамазов по време на срещите и разговорите му с тях. Така книгата се превръща не просто във фотографски документ, а в многопластов портрет на един затворен свят – видян отвътре.

„Обикновените граждани в моята страна не знаят почти нищо за затворите и нямат реална представа какво означава да бъдеш лишен от свобода“, споделя Владимир Карамазов. „Исках да отворя тази врата и да разкрия реалността. Да разкажа историите и да покажа, че престъплението често има своите корени още в детството и че понякога като общество също носим отговорност чрез бездействието си.“ „For the Grace of God“ се появява в контекста на по-широкия художествен интерес на Карамазов към темите за човешката природа, драмата и свободата. Негови фотографии през последните години са отличавани в международни конкурси, сред които Sony World Photography Awards, British Journal of Photography и Gomma Grant.

След София и Орешака книгата ще има международна премиера на два фестивала - Photometria International Photography Festival в Гърция и Paris Photo в Париж.