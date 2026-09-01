Наследниците на Доли Партън с голяма новина след кончината й

Наследниците на американската певица Доли Партън, която почина миналата седмица на 80-годишна възраст, обявиха двудневен фестивал в нейна чест, който ще се проведе в Нашвил и Лондон през 2027 г., съобщи Асошиейтед прес.

Фестивалът Dollyfest първоначално е бил планиран за януари 2026 г. около 80-ия рожден ден на Партън, като тя е трябвало да участва в него като изпълнител и водеща. След влошаването на здравословното ѝ състояние плановете са били променени, а сега събитието ще бъде посветено на нейното наследство.

"Много хора винаги казват What Would Dolly Do? ("Какво би направила Доли?"), а в този момент Dollyfest е What Dolly Would Do! ("Каквото Доли би направила!")", каза организаторът Дани Нозел, основател и главен изпълнителен директор на CTK Enterprises, цитиран от Асошиейтед прес.

По думите му Партън не е искала традиционен възпоменателен ден. "Затова вместо това ни се струва по-подходящо да си дадем пауза, да позволим на всички почести, които веднага имат смисъл, да се случат естествено, а след това да осъществим тази концепция във фестивален стил, която наистина е била измислена от Доли", каза Нозел.

В петък (28 август) е била отслужена частна погребална церемония за Партън, на която са присъствали само най-близките ѝ роднини. По нейно желание няма да има публична възпоменателна служба.

Праплеменницата на певицата Лейни Партън също публикува израз на почит към нея в социалната мрежа Инстаграм. Тя написа, че Доли Партън още от детството ѝ я е карала да се чувства уверена в себе си и никога не е правила мечтите ѝ да изглеждат прекалено големи или недостижими.