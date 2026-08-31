Спайдър-мен не пуска върха: 5 седмици №1 и над $2,3 млрд. приходи

Спайдър-мен: Нов ден“ продължава да властва над северноамериканския боксофис. За пета поредна седмица супергеройската продукция оглавява класацията в САЩ и Канада, като през последния уикенд е реализирала още 22,2 млн. долара от продажбата на билети.

С това глобалните приходи на филма вече достигат 2,33 млрд. долара, което го поставя на четвърто място сред най-касовите филми за всички времена.

На второ място се нарежда „Койота срещу Акме“ – филм от вселената на „Шантави рисунки“, чиято съдба доскоро изглеждаше далеч по-мрачна. Три години след като „Уорнър Брос“ внезапно прекрати продукцията, Ketchup Entertainment даде на филма втори шанс и той стартира с 15,5 млн. долара от дебютния си уикенд в Северна Америка.

Третата позиция е за „Одисея“ на Кристофър Нолан. Епосът е в киносалоните вече седма седмица и добави още 14,3 млн. долара към приходите си от американския и канадския пазар.

Филмът обаче продължава да се представя още по-силно извън Северна Америка. Само през уикенда международните му приходи са 48,6 млн. долара, а общата сума в световен мащаб вече достига 1,55 млрд. долара.

Челната петица допълват хорърът „Коварен капан: Бягство от отвъдното“ („Insidious: Out of the Further“) и „Кучешките звезди“ („The Dog Stars“).

Двете продукции са реализирали съответно 10,1 млн. долара и 8 млн. долара от продажбата на билети в САЩ и Канада през уикенда.