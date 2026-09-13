Краят на една легенда! Световен гигант обяви невиждани съкращения, 50 000 на улицата
Германски звяр свива заводи и модели
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Германски звяр свива заводи и модели
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Целта е 1000 привърженици на "сините" от САЩ и Канада да даряват по 20 долара месечно
Инструменти са намерени в пещера в централна част на Мексико
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Детройт. Германският автомобилен концерн „Фолксваген" обяви плановете си да пусне спортен автомобил, създаден специално за северноамериканския пазар...
Отава. Канадските власти потвърдиха първата жертва на щама H5N1 на птичи грип в Северна Америка, предаде Би Би Си. Канадският министър на здравеопаз...