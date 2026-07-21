Нов икономически удар: Тръмп наложи 50% мита на Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който налага 50-процентни мита върху широк кръг канадски стоки, обвинявайки Отава в „неравнопоставено отношение“ към американските автомобили, млечните продукти и алкохолните напитки.

Новите тарифи ще засегнат редица потребителски и индустриални стоки – от вино и хокейни стикове до цимент и други промишлени продукти. От мярката обаче са изключени някои ключови канадски износни стоки като енергийни ресурси, поташ, критични минерали и риба.

Според Белия дом митата ще влязат в сила след 30 дни и представляват сериозна ескалация на търговското напрежение между двете северноамерикански държави.

Канада: Това нарушава търговското споразумение

Канадският премиер Марк Карни реагира остро, като заяви, че страната е готова да засили търговските преговори със Съединените щати през следващите седмици.

В публикация в социалната мрежа X той посочи, че американските действия са поредната едностранна мярка, която противоречи на Споразумението между САЩ, Канада и Мексико (USMCA).

Карни намекна и за напрежението около суверенитета на Канада, припомняйки нееднократните изказвания на Доналд Тръмп, че северната съседка на САЩ трябва да стане „51-вият американски щат“.

Търговската война се задълбочава

Новите мита се добавят към вече действащите американски тарифи върху канадската стомана, алуминия, медта и дървения материал, както и върху части за автомобили.

От своя страна Канада вече прилага 25-процентни ответни мита върху определени американски стоманени, алуминиеви и автомобилни продукти.

Според администрацията на Тръмп причината за новите мерки е, че Канада облага американските автомобили и авточасти, които не попадат в обхвата на споразумението USMCA. Вашингтон определя тази практика като дискриминационна, тъй като подобни такси не се прилагат към други държави.

Решението идва на фона на поредното изостряне на отношенията между Вашингтон и Отава и поставя под въпрос бъдещето на търговските преговори между двете страни.