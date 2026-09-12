БАБХ установи над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в предприятие в област Хасково
На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение
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На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение
Канада отвърна: Готови сме за по-твърди преговори
България драматично изостава от най-динамичния пазар на Стария континент
Товарният автомобил е бил претоварен с 1,5 тона
Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
Mяpĸaтa влизa в cилa нeзaбaвнo
Хората не искат да работят на ниски заплати, цените също ще растат
Най-сериозният ни проблем е липсата на работна ръка, казва председателят на Асоциацията на млекопроизводителите и на говедовъдите в България
Ценовата ножица при млечните продукти удря потребителите
Владислав Михайлов прогнозира, че в резултат на мерките ще се защити българското производство
Нов закон сваля цените на основните храни у нас. Става въпрос за обещания от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) проект, озаглавен „За вер...
Реколтата ни е от по-малко количество зеленчуци, овошките пострадаха доста
Всяка контрабанда, открита на границата, ще бъде конфискувана, иззета и унищожена
В категорията на млечните продукти надценката при крайните продажни цени достига до 100% и над 100 процента
Той е внедрен в производството по инициатива на самия Димитър Маджаров
Кандидата предизвиква чувствителност към различни храни, включително млечни продукти
Той коментира огромните загуби, натрупани от дружеството при предишното ръководство
Нормално е дефицитните стоки да с по-висока цена, както е при сезонните краставици
В Гърция средната цена за килограм сирене е 11 евро за килограм, а на кашкавала – 14 евро
Фрапантни цифри има и при яйцата, и при кравето сирене и при кашкавала