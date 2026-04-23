Иззеха 1,3 т млечни продукти без документи на „Капитан Андреево“

Млечни продукти с общо тегло 1,3 тона иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В пътнически автобус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити сирене и кашкавал без необходимите документи. Продуктите са в различни разфасовки, опаковани в пластмасови кутии и кашони. Иззети са и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

