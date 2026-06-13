Иззеха 1,3 т млечни продукти без документи на „Капитан Андреево“
Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
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Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите
Всички те са насочени за унищожаване
1871 древни монети, върхове на стрели и накити са иззети при акция
От помещения на ул. „Московска“ № 43 се изземват предмети - движими културни ценности
Изнасянето на предметите ще стане след като има заповед от прокуратурата
Прокурори, вещи лица и реставратори влязоха в офиса на “Нове холдинг”