Опит за контрабанда на векове история спрян на българската граница

Българските митнически служители на пункт Лесово заловиха 1871 старинни монети, върхове на стрели и части от накити, укрити в тайник под леглото на турски шофьор.

Откритието е направено по време на щателна проверка на камион, пътуващ от Турция за Германия, след като анализ на риска насочил инспекторите към превозното средство.

Контрабандните ценности – 1764 метални монети и 107 други древни предмети – са иззети и ще бъдат подложени на експертна оценка, за да се установи техният произход и културна стойност.

На водача е съставен акт по Закона за митниците и е образувано административнонаказателно производство, докато разследването продължава.

