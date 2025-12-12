Тежък вандализъм на Централните гробища в София

Десетки паметни плочи бяха счупени в Централните софийски гробища, съобщи БНТ. Вандалският акт е извършен в нощта на 11 декември и е засегнал най-вече най-новата част на гробищния парк, където по първоначални оценки са потрошени между 130 и 150 плочи.

На място веднага са изпратени полицейски екипи от Второ районно управление, които извършват оглед и събират информация по случая. Паралелно с тях частната охранителна фирма, отговаряща за парка, провежда вътрешно разследване, за да установи как е било допуснато такова масово разрушение.

Към момента извършителите не са установени, а мотивите зад нападението остават неизвестни. Новината предизвика сериозно обществено възмущение, тъй като посегателството е върху едно от най-сакралните места в столицата.

