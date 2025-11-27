Бащата на Сияна отряза Хелзинкския комитет: Дайте наградата на убиеца на дъщеря ми!

Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, публично оттегли номинацията си за престижната награда "Човек на годината" на Български хелзинкски комитет (БХК). Той изрази гнева и болката си в изключително емоционален пост във Фейсбук, намеквайки за връзки между награждаваните и криминалния свят.

"Благодаря, но не мога да бъда поставян до хора, които пряко или чрез свързани с тях лица са тормозили мен и семейството ми, както и са причинили смърт на деца," написа той.

Ето как продължава публикацията, в която той директно атакува съдебната система:

"Публично оттеглям номинацията си за „Човек на годината" на Български хелзинкски комитет. Благодаря ви. Отстранете ме от тази награда. Дайте я на убиеца на Сияна, който същата тази съдебна система утре може да изкара герой. Явно затова той е усмихнат в съда".

Битката с Куката и съпротивата в полицията

Попов разкри и случка от миналото, която го е потресла с арогантността на лица, свързани с престъпния свят.

През 2017 г. в гр. Плевен, откъдето е майката на Сияна, той и семейството му са били нападнати от Камен Балбузанов - Куката заради паркиране на улицата.

"За първи път виждах този човек и бях потресен от наглостта и езика му", сподели Попов.

Въпреки сериозната съпротива в местната полиция, той не се е отказал. В поста си той пише: "В местната полиция имаше сериозна съпротива да го задържат. Дори ме попитаха защо не съм освободил мястото на Балбузанов - „той много си го харесвал"."

"Изобщо не се замислих и след няколко часа Камен - Куката беше в ареста. Това не ме отказа и показах на Куката къде му е мястото", завършва разказа си бащата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com