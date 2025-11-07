Кошмар в наш град: Брутално клане посред бял ден

Наръгаха жена в центъра на Благоевград. Инцидентът се случи в подлеза близо до бившия боулинг.

Според свидетели жената, която е млада, седяла с приятелка на кафето, ненадейно в гръб се появил мъж, който й нанесал порезни рини по ръцете, шията, тялото, информира struma.bg.

На мястото веднага пристигна екип на Спешна помощ и полицията. Тя бе транспортирана веднага.

Ето какво съобщиха от полицията:

Жена беше наръгана в центъра на Благоевград тази сутрин. Сигнал за нападението е получен малко преди 11:00 часа.

По това време в кафене, близо до градска градина, са нанесени прободни рани с остър предмет на 37-годишна жена, която веднага е транспортирана до Спешния център.

Жената е с наранявания по ръцете и в областта на врата. В момента раните ѝ се обработват в хирургичното отделение на МБАЛ - Благоевград.

Веднага след нападението е задържан 33-годишен мъж от Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на полицията.

