Пирогов с първи данни за изпотрошените от поледицата

След първия по-сериозен сняг за сезона София осъмна не само в бяло, но и с десетки пострадали, след като заледените тротоари и улици предизвикаха истинска вълна от травми. Само за шест часа вчера 80 души са потърсили помощ в травматологията на "Пирогов", а за едно денонощие броят на пациентите е надхвърлил 140.

„За предното денонощие през нашия кабинет потърсиха помощ 144 пациенти, а следобед и през нощта още над 60 души се нуждаеха от лекарска помощ“, съобщи ортопед-травматологът д-р Александър Стефанов. По думите му най-честите травми са в областта на китката, рамото, тазобедрената става и глезена, като в повечето случаи хората са паднали от собствен ръст върху заледена настилка.

„35 пациенти се наложи да бъдат хоспитализирани, от тях 15 за оперативно лечение. Това са по-сериозни травми, най-вече на глезена, тазобедрената и гривнената става“, обясни д-р Стефанов пред БНТ. Една от най-тежките интервенции е извършена през нощта на жена на 50 години, получила счупване на глезена, докато се е прибирала от работа.

Специалистът подчерта, че хората най-често се нараняват на напълно познати места - пред собствения си блок, пред работното място или по пътя към дома. Най-младият пациент е бил на 20 години, а най-възрастният - на 95, като лекарите предупреждават, че дори леки падания при възрастните могат да имат тежки последици.

„При падане от собствен ръст или при банална травма, включително и у дома, може да настъпи сериозно счупване, което да изисква операция. Това се дължи на понижената костна плътност, която след 60-70-годишна възраст е много често срещана“, обясни д-р Стефанов.

Макар броят на пострадалите да е сходен с този от миналата година, лекарите отново отправят апел за изключително внимание. Препоръките са ясни - движение с повишено внимание, избор на почистени и опесъчени маршрути, бавно ходене и подходящи зимни обувки със сериозен грайфер. Равносметката след първия сняг е категорична – заледеният град вече вкара над 140 души в спешното, а рискът остава висок.

