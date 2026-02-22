Фатален инцидент на спортен форум у нас! Тийнейджър почина

16-годишно момче почина по време на международен турнир по плуване в Бургас. Инцидентът е станал около 9:00 часа тази сутрин в общинския плувен комплекс „Парк Арена ОЗК“, където се е провеждало състезанието.

По първоначална информация на детето му е прилошало по време на загрявката в басейна. То е било извадено незабавно от водата и на място са започнати реанимационни действия от медицински екип.

Въпреки продължилите опити за спасяване, животът му не е бил спасен. Организаторите временно са прекратили състезанието, а на място са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Предстои да бъде изяснена точната причина за трагичния инцидент.

