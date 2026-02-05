Удар по козметичните салони след изтеклите интимни записи

Разкритията за нерегламентирано видеонаблюдение в козметични салони вече имат осезаем ефект върху сектора. След публичното огласяване на случаи, включително от Бургас и други населени места, се отчита рязък ръст на отменени часове както за козметични процедури, така и за прегледи. Проблемът надхвърля конкретните обекти и води до сериозно недоверие сред клиентите, както и до значителни имиджови щети за целия бранш.

Напрежение и въпроси за сигурността

Темата започна именно от козметични салони, но бързо отвори по-широк дебат за сигурността по време на процедури и за критериите, по които клиентите избират къде да се обслужват. Наред със страха от злоупотреби, все по-често се поставя въпросът дали съществува достатъчен контрол и доколко личното пространство на хората е защитено в подобни обекти.

Позицията на бранша

По казуса пред БНТ се изказа Диана Петрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на козметиците в България. Тя подчерта, че по конкретните случаи не може да заема позиция, тъй като по тях текат разследвания, но заяви категорично, че правилата в сектора са ясно разписани и известни.

По думите й всички козметици, особено членовете на асоциацията, са наясно с изискванията за видеонаблюдение и знаят, че камери не могат да бъдат разполагани в помещения, където се извършват процедури, още по-малко такива с интимен характер. Тя подчерта, че професията предполага не само висока квалификация, но и строги етични стандарти, които изключват подобни практики.

Предупреждения към практикуващите

Въпреки ясните правила притесненията сред клиенти и служители растат, а проверките от страна на институциите се засилват. Петрова заяви, че всички членове на асоциацията са информирани за законовите изисквания и знаят как да ги спазват, като допълни, че са били изрично предупредени да бъдат особено внимателни.

По думите й дори при работа със случайни клиенти козметиците не бива да оставят кабинетите без надзор, тъй като съществува риск от неправомерно поставени камери и от трети лица. Според нея вниманието трябва да е постоянно, защото щетите от подобни нарушения са тежки и дълготрайни.

Проблем за цялото общество

Председателят на асоциацията подчерта, че темата вече не се ограничава само до козметичния бранш. По думите й подобни рискове съществуват и във фитнеси, лекарски кабинети, търговски центрове, съблекални и пробни в магазини, което превръща проблема в обществен, а не секторен.

В този контекст тя акцентира върху значението на киберсигурността, като отбеляза, че в дигиталната среда защитата на личните данни и личното пространство тепърва ще става все по-ключова тема в България.

От Асоциацията на козметиците уточняват, че нямат правомощия за извършване на проверки, но разчитат на информираността на своите членове и на контрола от страна на компетентните институции.

