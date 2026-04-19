Трагедия в планината! Мълния отне живот на връх Ком

Млад мъж загина при удар от мълния по време на силна гръмотевична буря на връх Ком на 18 април, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст. Сигналът за инцидента е подаден в 14:20 часа, като на място веднага е изпратен спасителен екип.

Двама души са били поразени от стихията, като единият не е оцелял. Вторият пострадал е успял сам да се придвижи до близка хижа и да потърси помощ, въпреки получените изгаряния.

По първоначални данни бурята е била внезапна и изключително силна, с интензивна електрическа активност, която е направила придвижването в района изключително опасно. Планински спасители са реагирали незабавно, но тежките атмосферни условия са затруднили достигането до мястото на инцидента. Районът около връх Ком е известен с бързите промени във времето, което често поставя туристите в риск.

От ПСС отново напомнят, че при гръмотевични бури пребиваването по открити била и върхове е изключително опасно. Спасителите призовават туристите да следят прогнозите и да предприемат слизане още при първи признаци на влошаване на времето. Подобни инциденти показват колко бързо природата може да се превърне в смъртна заплаха.

