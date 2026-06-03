Обрат с пенсиите! Ново решение

Обрат с пенсиите. Управляващите се отказаха да вземат по две евро от пенсионер, но новите пенсии ще са без ковид бонуса. Това съобщи председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов, след като по-рано днес премиерът Румен Радев заяви, че пенсиите и майчинството няма да се пипат. Парите на възрастните хора ще бъдат увеличени до пълния размер на швейцарското правило.

Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на ковид добавката за текущите пенсии“, обясни председателят на временната бюджетна комисия Константин Проданов.

Минималната пенсия ще е 347,51 евро от 1 юли. Тя ще се вдигне със 7,8% от сегашния размер - 322,37 евро. Така за нея няма да важи предложението ковид добавките да не се осъвременяват. Въпреки това над 800 хил. пенсионери ще останат официално бедни от 1 юли. На тях няма да им стигнат 43,12 евро, за да минат официалната линия на бедност от 390,63 евро.

От 1 юли тази година във формулата за пенсиите вече няма да се включва т. нар. ковид добавка от 30,68 (старите 60 лв.).

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