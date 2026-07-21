Прекрояват пенсиите. Кой печели и кой губи от новата формула?

Радикална реформа в пенсионната система, която ще пренареди парите за старини на милиони българи, се подготвя в кулоарите на Министерството на труда и социалната политика. Експертни групи към Националния осигурителен институт и финансовото министерство вече умуват над изцяло нов модел за осъвременяване на пенсиите, който да замени досегашното „Швейцарско правило“. Целта на спешната законова козметика е да се овладее зейналата многомилиардна дупка в бюджета на държавното обществено осигуряване, която заплашва да катурне финансовата стабилност на страната.

Формулата „Швейцарско правило“ отива в историята

Основният препъникамък в преговорите между социалните партньори е предложението за промяна в тежестта на осигурителния стаж във формулата за изчисляване на парите за старини. Обсъжда се вариант индексът на потребителските цени да отпадне частично от формулата за ежегодното повишение от първи юли, като ръстът на пенсиите се обвърже по-тясно единствено с нарастването на средния осигурителен доход.

Този нов подход обещава сериозен бонус за работещите, тъй като ще облагодетелства хората с дълъг трудов стаж и реални осигуровки на високи заплати. В същото време обаче мярката ще нанесе сериозен удар върху най-бедните пенсионери, чиито доходи бяха изкуствено вдигани чрез административно определяне на минималната пенсия през последните години. Паралелно с това твърдо остава в сила и плавното покачване на възрастта и стажа за масовата трета категория труд, което по закон трябва да продължи до достигане на границата от 65 години както за мъжете, така и за жените.

Социалните партньори на нож заради дефицита в НОИ

Проектопромените вече взривиха крехкия мир в Тристранния съвет и изправиха работодателите и синдикатите в директен сблъсък. От работодателските организации са категорични, че бюджетът на осигурителния институт не може да продължава да се издържа основно от трансфери от държавния бюджет и настояват за замразяване на минималните нива. От другата страна на барикадата, синдикатите обявиха пълна мобилизация и заплашиха с масови протести заради опасенията, че всяка промяна „на парче“ в Наредбата за пенсиите ощетява бъдещите пенсионери.

Новите правила влизат в сила в началото на годината

Пакетът от социални закони се очаква да влезе в пленарната зала на Народното събрание заедно с рамката на Бюджет 2027 в края на есента. Прогнозите на експертите сочат, че новите, по-строги правила за пенсиониране и преизчисляване ще влязат в сила в самото начало на следващата година. Дотогава милиони български пенсионери остават в неведение дали инфлацията няма да изяде и малкото увеличение, което получиха през това лято.

