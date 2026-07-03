Властта с ключов ход за инвалидните пенсии

Правителството предлага по-строг контрол при отпускането на инвалидни пенсии. Промените са заложени в проекта на бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. и целят да ограничат случаите, при които пенсии се отпускат без достатъчно основание или въз основа на съмнителни медицински документи.

Една от основните промени предвижда медицинските комисии към териториалните поделения на Националния осигурителен институт (НОИ) да получат достъп до информацията в електронните здравни досиета на гражданите при разглеждане на искания за отпускане на инвалидна пенсия.

Причината е, че именно първичната медицинска документация стои в основата на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. Тя съдържа данните, въз основа на които се определят процентът на трайно намалената работоспособност, датата на инвалидизиране и срокът на инвалидността.

Експертното решение на ТЕЛК, удостоверяващо 50 или повече процента трайно намалена работоспособност, е документът, който дава право на инвалидна пенсия. Затова при съмнения относно неговата обоснованост медицинските комисии на НОИ трябва да могат да извършат по-задълбочена проверка на медицинските данни.

В момента Кодексът за социално осигуряване дава право на председателя на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ да обжалва експертно решение на ТЕЛК, ако има съмнения относно неговата законосъобразност. За да бъде направена такава преценка обаче, е необходим достъп до първичната медицинска документация, която се съхранява в Националната здравноинформационна система.

С предлаганите промени процедурата трябва да стане по-бърза и по-прецизна. Така НОИ ще може да проверява дали решенията на ТЕЛК отговарят на законовите изисквания, преди да бъде отпусната инвалидна пенсия или когато впоследствие възникнат съмнения за тяхната обоснованост.

Предвижда се и още една важна мярка. Когато в хода на наказателно производство бъдат събрани данни, че експертно решение на ТЕЛК е издадено въз основа на неистински или подправени документи, НОИ ще може да върне решението за ново произнасяне. Това ще бъде възможно, ако срокът на валидност на експертното решение все още не е изтекъл, като ще се изисква и актуална медицинска документация.

Промените идват на фона на продължаващ ръст на разходите за пенсии. Според проекта на бюджета на ДОО средната пенсия през 2026 г. се очаква да достигне 543,46 евро.

От 1 юли пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., вече се осъвременяват по т.нар. швейцарско правило със 7,8%.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж вече е 347,51 евро, след като беше увеличена от 322,37 евро. Максималният размер на една или повече пенсии остава 1738,40 евро.

За изплащането на всички видове пенсии и добавките към тях през 2026 г. са предвидени 13,5 млрд. евро – с близо 1,18 млрд. евро повече спрямо бюджета на ДОО за 2025 г.

В мотивите към бюджета се посочва още, че броят на пенсионерите се очаква да нарасне. Причините са промени в правилата за зачитане на действителния осигурителен стаж, както и новата методика за определяне на трайно намалената работоспособност при хора с повече от едно увреждане.

С други думи, при хората с няколко заболявания оценката вече може да бъде по-висока, тъй като не се отчита единствено основното увреждане, а и част от останалите. Това увеличава броя на случаите, в които човек достига прага от 50% или повече трайно намалена работоспособност – условие за възникване на право на инвалидна пенсия.

Предлаганите мерки не означават автоматично спиране на инвалидни пенсии. Те дават на НОИ повече възможности да извършва проверки при съмнения и да реагира при данни за злоупотреби. Целта е средствата да достигат до хората, които действително имат право на тях, а неправомерните плащания да бъдат ограничени.

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