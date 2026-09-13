НОИ с ключова информация за пенсиите на стотици хиляди българи
Новите правила не въвеждат масова ревизия на решенията на ТЕЛК и не засягат хората, които законно получават плащанията си
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Новите правила не въвеждат масова ревизия на решенията на ТЕЛК и не засягат хората, които законно получават плащанията си
Промени ще водят до по-голяма яснота
Досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления
Сериозно облекчение
Електронната услуга е достъпна през рубрика „Е-услуги и справки"/„Справки"/„Справки по ЕГН и ПИК на НОИ"/„В услуга на пенсионера"
Писмо по електронната поща до министъра на здравеопазването д-р Петър Москов отведе дете с увреждания от Перник на НЕЛК с 10 месеца предсрочно. Истори...
32% от жалбите са на НОИ, само 6 на сто от тях били основателни София. Година и половина чакат болни хора, за да получат право на социални добавки. П...
София. Постъпват много жалби за недостига на направления за здравен преглед, както и сигнали, свързани с работата на ТЕЛК и НЕЛК. Отправени са и много...