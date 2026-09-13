Всичко за Нелк

Следете всички новини, анализи и коментари за Нелк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Здраве Моят град
Мотаят болни за помощи

Мотаят болни за помощи

32% от жалбите са на НОИ, само 6 на сто от тях били основателни София. Година и половина чакат болни хора, за да получат право на социални добавки. П...

20 юни | 4:40
0 коментара
5926