Ключова новина за хората с ТЕЛК и НЕЛК

Издадените експертни решения на Националната експертна лекарска комисия вече се изпращат напълно автоматизирано към териториалните поделения на НОИ, чрез Системата за сигурно електронно връчване, без да е необходима човешка намеса.

Това значително намалява времето за приключване на цялостния процес по издаване на експертно решение на пациентите и елиминира грешки при ръчно въвеждане на данни. Интеграцията е реализирана от Информационно обслужване като допълнителна възможност на Информационната система за контрол на медицинската експертиза за по-бърз и сигурен обмен на документи между институциите.

С дигитализирането на обмена на експертни решения между НЕЛК и НОИ направихме поредната крачка към пълно електронизиране на процеса по издаване на експертни решения за трайно намалена работоспособност, при който институциите обменят информация по автоматизиран, прозрачен и сигурен начин“, каза Милена Угринова, старши бизнес анализатор в Информационно обслужване.

Eлектронизацията дава възможност за по-ефективно и бързо административно обслужване в полза на гражданите, като целта е пациентите да могат максимално бързо да получат обезщетенията си.

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса. Чрез ССЕВ системата автоматично изпраща всяко ново експертно решение на съответното териториално поделение на НОИ веднага след неговото издаване, като уведомленията и потвържденията за получаване се извършват изцяло по електронен път.

Досега през платформата са обработени близо 900 000 заявления, като издадените експертни решения от ТЕЛК комисиите са общо 891 100. Издадените експертни решения от Националната експертна лекарска комисия надхвърлиха 50 000.

Гражданите могат да видят връчените им експертни решения от ТЕЛК и НЕЛК чрез модул „Медицинска експертиза“, който е част от електронното здравно досие в НЗИС. Достъп до него е осигурен чрез мобилното приложение еЗдраве, пише "Фокус"

