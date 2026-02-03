Дрямка срещу стареене: защо 15 минути сън може да подмладят мозъка

Кратката следобедна дрямка дълго време минаваше за мързел. Днес науката ѝ дава ново име: инвестиция в здравето. Данни, цитирани от BBC, показват, че правилно дозираната „power nap“ може да пази мозъка по-голям, по-здрав и по-млад.

В Испания ѝ казват сиеста, в Япония – хирунe, а в офисите на технологичните гиганти тя вече има собствено място – капсула за сън. И не, това не е каприз. Проучване, ръководено от екип на "University College London", анализира данни на 35 000 души и стига до изненадващ извод: хората, които подремват редовно, имат по-голям обем на мозъка – еквивалент на забавено стареене с до шест години.

„Налице е ясна причинно-следствена връзка между дневната дрямка и по-здрав мозък“, казва водещият автор Виктория Гарфийлд. А това не е дребна подробност – по-малкият мозъчен обем се свързва с деменция, сърдечносъдови заболявания и хроничен стрес.

Но има уловка. Не всяка дрямка е полезна.

Експертите са категорични: 5 до 20 минути, не повече. Това е златният прозорец, в който умът се „рестартира“, без да потъне в дълбок сън и да се събуди замаян. Следобедът – между 14 и 16 ч. – е най-подходящият момент, когато биологичният ни часовник така или иначе забавя оборотите.

В спорта дрямката вече е почти допинг – легален. Футболистите на Реал Мадрид, елитни лекоатлети и дори шампиони във Формула 1 я използват като част от режима си.

Въпреки това учените предупреждават: дневният сън не бива да замества нощния. Ако постоянно имаш нужда да подремваш, вероятно нещо куца – режим, стрес или истинско разстройство на съня.

