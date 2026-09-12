Състезание по дрямка в Сеул. Неочакван победител
Участниците трябва да са облечени като „спяща красавица“ или „принц“, да са добре нахранен и истински изморени
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Участниците трябва да са облечени като „спяща красавица“ или „принц“, да са добре нахранен и истински изморени
Сиеста в Испания, хируне в Япония, вече я наричат капсула за сън
Двама полицейски служители от сектор „Пътна полиция" във Враца са наказани заради нарушение на правилата на работа. Униформените служители били излов...