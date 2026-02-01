Може ли кафето да подобри настроението? Отговора от психиатри

Когато умората и напрежението започнат да пречат на концентрацията и продуктивността, кафето често се превръща в първия избор за презареждане. Напитката е добре позната със способността си да подобрява бдителността, мозъчната функция и настроението. Няколко мащабни изследвания дори показват връзка между консумацията на кафе и по-нисък риск от депресия, съобщава „Ню Йорк таймс“. Специалистите обаче подчертават, че това е статистическа връзка, а не доказателство, че кафето предотвратява или лекува депресивни състояния.

Как кофеинът влияе върху мозъка и емоциите

Кофеинът е стимулант, който засилва допаминовата сигнализация в мозъка – процес, свързан с мотивацията, енергията и усещането за ангажираност. „Това кара хората да се чувстват по-бодри и по-позитивни“, обяснява психиатърът Рамин Моджтабай. Именно този механизъм вероятно стои зад краткосрочното подобрение на настроението, особено през първите часове след събуждане.

Психологът Лора Джулиано допълва, че кофеинът действа най-силно, когато човек е в състояние на дефицит – липса на сън, интензивна умствена работа или физическа умора. В такива моменти дори една чаша кафе може осезаемо да повдигне настроението и концентрацията.

Толерантността – защо ефектът отслабва с времето

Експертите предупреждават, че мозъкът се адаптира към редовната консумация на кофеин. С течение на времето чувствителността към неговия ефект намалява, а усещането за „по-добро настроение“ при редовно пиещите кафе често е просто облекчаване на симптоми на абстиненция – като главоболие и отпадналост. В този смисъл една дневна чаша кафе може да върне организма към нормалното му състояние, което също носи усещане за облекчение, но не представлява реално лечение на депресия, подчертава Джулиано.

Според нея по-осезаемо подобрение на настроението изпитват хората, които пият кафе по-рядко и все още не са развили висока толерантност към кофеина.

Колко кафе е оптимално за по-добро настроение

Количеството има значение. Според психиатъра Рамин Моджтабай оптималната доза за подобряване на настроението е една до две чаши кафе дневно. По-малко от това може да няма осезаем ефект, а прекомерната консумация увеличава риска от тревожност, нервност и сърцебиене. Така границата между „стимул“ и „дискомфорт“ се оказва сравнително тясна.

Кога кафето може да навреди

За някои хора дори една чаша кафе е проблем. Това важи особено за хора, склонни към тревожност, както и за тези, които консумират кофеин късно вечер. Лекарите препоръчват кафето да се избягва 6-12 часа преди сън, тъй като то може значително да влоши качеството на почивката и индиректно да повлияе негативно на психичното здраве.

Деца под 12 години не бива да пият кафе, а при тийнейджъри между 12 и 18 години консумацията трябва да бъде строго ограничена. Хората, които приемат стимуланти или определени психотропни медикаменти, също трябва да се консултират с лекар, тъй като комбинацията с кофеин може да засили нежелани странични ефекти.

Кафето не е лечение за депресия

Епидемиологът Хонглей Чен подчертава, че при симптоми на депресия е задължително да се потърси медицинска помощ. Кафето не е терапия и не може да замени професионалната грижа. Въпреки това, при хора без психични разстройства, една или две чаши кафе дневно могат да допринесат за по-добро настроение и усещане за тонус. „Ако това е ваш навик и работи добре за вас, това е напълно приемливо“, казва Чен.

Какво наистина подобрява настроението в дългосрочен план

Психиатърът Ма-Ли Уонг е категорична, че човек не бива да започва да пие кафе единствено с цел леко повдигане на настроението. Тя посочва, че далеч по-силен и устойчив ефект имат добрият сън, физическата активност и движението. „Ако търсите реално подобрение на настроението, започнете със спорт“, казва Уонг – съвет, който специалистите по психично здраве повтарят от години.

