5 основни причини да ни се яде постоянно и как да го спрем

Леките закуски сами по себе си не са враг на здравето. Напротив - добре подбраната междинна храна може да стабилизира кръвната захар и да предотврати преяждането по-късно. Проблемът възниква, когато похапването се превърне в постоянен фон на деня и неусетно повиши калорийния прием. В публикация за EatingWell диетолози очертават най-честите причини за това поведение и предлагат конкретни решения.

Недостатъчно питателна и засищаща храна

Според диетолога Лорън Туиг най-често зад честото похапване стои съвсем реален глад. Много хора не приемат достатъчно храна през първата половина на деня, а вечер компенсират с преяждане. Дори когато калориите изглеждат достатъчни, качеството им е от решаващо значение.

Ако храненията са бедни на протеин и фибри - двата ключови елемента за усещане за ситост - чувството на глад се връща бързо. Организмът просто търси това, което му липсва, а резултатът е постоянно посягане към нещо „на крак“.

Разсеяно хранене и скука

Похапването често върви ръка за ръка с разсейването. Когато храната стои до компютъра или телевизора, количеството лесно излиза извън контрол. Регистрираният диетолог Ейми Браунстийн предупреждава, че цяла опаковка бисквити на бюрото почти гарантира несъзнателно изяждане.

Скуката също може да отключи подобно поведение. Част от изследванията показват, че при определени хора тя води до по-висок прием на калории и по-импулсивен избор на храна. Макар реакциите да са индивидуални, моделът е познат - храната запълва времето, а не глада.

Емоционален глад

Стресът, тревожността или тъгата често се „лекуват“ със сладко или солено. Лорън Туиг отбелязва, че в такива моменти храната се превръща в утеха. При хроничен стрес нивата на кортизол остават повишени, което усилва апетита и желанието за висококалорични продукти.

Проучванията сочат, че при емоционално хранене хората посягат към силно преработени и богати на захар или мазнини храни. Те активират центровете за възнаграждение в мозъка и носят краткотрайно облекчение, но не решават основния проблем.

Недоспиване и хормонален дисбаланс

Качественият сън има пряка връзка с апетита. Недостатъчният сън повишава нивата на грелин - хормона, който стимулира глада, и намалява лептина, който сигнализира за ситост. Резултатът е засилен апетит, особено към ултра-преработени храни.

Дори малки промени в режима могат да окажат ефект. В едно изследване юноши, подобрили съня си чрез кратка поведенческа интервенция, съобщават за по-слабо желание за храна.

Навикът като автоматичен рефлекс

Понякога храненето не е нито глад, нито емоция, а чиста рутина. След работа, пред телевизора или в определен час от деня ръката посяга механично. Този модел може да се прекъсне чрез замяна - кратка разходка, занимание с ръцете или друга дейност, която измества фокуса.

Как да прекъснем цикъла

Първата стъпка е да се разпознаят сигналите за истински глад. Ако организмът има нужда от енергия или хранителни вещества, похапването е оправдано. Ако обаче става дума за емоция или навик, подходът трябва да е различен.

Осъзнатото хранене помага да се върне контролът - без телефони, без разсейване, с внимание към вкуса и количеството. Балансираните ястия с достатъчно протеин и фибри удължават ситостта и намаляват импулсивните решения.

При емоционален глад могат да помогнат алтернативни стратегии - движение, водене на дневник, кратка пауза за дишане или разговор. А добрата хигиена на съня - прохладна стая, изключени екрани и установен ритуал преди лягане - също е част от решението.

Постоянното похапване рядко е въпрос на слаб характер. В повечето случаи то е сигнал - физически, емоционален или поведенчески - че нещо в ежедневието има нужда от настройка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com