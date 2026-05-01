Лекари посочиха три основни ползи от маслините за тялото

Маслините са смятани от повечето хора за полезна храна заради връзката им със зехтина и средиземноморската диета, но въпросът за реалните им ползи остава актуален. Анализ, представен от Martha Stewart с участието на диетолози и кардиолог, разглежда ефекта им върху здравето. Специалистите потвърждават, че те съдържат ценни мазнини и антиоксиданти. В същото време предупреждават, че високото съдържание на сол може да се превърне в сериозен риск при прекомерна консумация.

Какво съдържат маслините

Според кардиолога д-р Брет Силава около 75% от мазнините в маслините са олеинова киселина - основен компонент на средиземноморската диета. Останалата част включва полиненаситени мазнини и малко количество наситени мазнини.

Именно моно- и полиненаситените мазнини се считат за полезни, тъй като подпомагат сърдечното здраве и участват в редица процеси в организма.

Противовъзпалителен ефект

Една от ключовите ползи на маслините е способността им да влияят на възпалителните процеси. Диетологът Ванеса Кинг обяснява, че олеиновата киселина може да ограничи възпалението в организма.

Това е от значение, тъй като хроничното възпаление се свързва с по-висок риск от инсулт, сърдечно-съдови заболявания, диабет и артрит.

Антиоксиданти и защита на клетките

Маслините са източник на полифеноли - мощни антиоксиданти, които оказват положително влияние върху сърцето, мозъка и зрението.

Освен това те съдържат витамин Е, който също участва в защитата на клетките. Според изследвания, публикувани в Pharmacognosy Reviews, тези вещества намаляват оксидативния стрес - ключов фактор за възпаленията и клетъчните увреждания.

Ползи за сърдечното здраве

Експертите подчертават, че мазнините в маслините помагат за регулиране на холестерола - понижават нивата на LDL и повишават HDL. Това се потвърждава от данни, публикувани в Springer Nature Link.

Фибрите също играят важна роля, като подпомагат извеждането на жлъчните киселини от организма и така допринасят за контрол на холестерола. Подобни резултати са описани и в The American Journal of Clinical Nutrition.

Освен това маслините съдържат желязо и мед - елементи, важни за кръвообращението, сърцето и имунната система.

Колко маслини е безопасно да се ядат

Специалистите посочват, че стандартната порция е около 5-6 маслини дневно. Това количество позволява да се извлекат ползите, без да се натрупват прекомерни количества натрий и калории.

Ролята на обработката и съдържанието на сол

Суровите маслини не са подходящи за консумация заради силната си горчивина, затова преминават през обработка. Този процес премахва съединението олеуропеин, но същевременно може да увеличи съдържанието на сол.

Една порция може да съдържа между 150 и 700 мг натрий в зависимост от вида и начина на приготвяне. Това е съществен фактор, особено за хора със високо кръвно налягане.

Как да се намали приемът на натрий

Експертите препоръчват изплакване на маслините със студена вода преди консумация, което може да намали съдържанието на сол с до 30%. Изборът на продукти, съхранявани във вода вместо в саламура, също е по-добър вариант.

Контролът на порциите остава ключов за избягване на прекомерен прием на натрий.

Има ли значение цветът

Цветът на маслините зависи от степента им на зрялост при прибиране на реколтата. Въпреки разликите във вкуса, хранителната им стойност остава почти еднаква.

Специалистите подчертават, че независимо дали са зелени или черни, маслините запазват своите полезни свойства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com