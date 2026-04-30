Ситуацията е много страшна, предупреждава КНСБ

Ситуацията в страната е изключително страшна и новото управление трябва да действа без никакво забавяне. Около тази теза се обедини главният икономист на КНСБ Любослав Костов в ефира на NOVA NEWS. Той подчерта, че натрупаните проблеми в социалната сфера и икономиката изискват държавата веднага „да си дойде на мястото“.

Критика към досегашното управление

Костов не спести остри думи към досегашния премиер Гюров, като му постави ниска оценка за диалога със социалните партньори. „Премиерът Гюров не е свиквал Националния съвет за тристранно сътрудничество за цялото управление на кабинета. Нито пита бизнеса, нито синдикатите. Не пишем хубава оценка на правителството“, категоричен бе икономистът.

Очаквания към новия парламент и бюджет 2026

Синдикалистът отбеляза като позитивен сигнал бързия избор на председател на Народното събрание, което според него показва амбиция за работа. Костов подчерта, че КНСБ ще следи внимателно как ще бъдат приоритизирани перата в държавния бюджет за настоящата година.

„Чуваме заявки за борба с неравенствата, спекулата и изготвяне на бюджет. Важното е да се адресират проблемите на хората“, заяви той. Костов припомни обещанията на „Прогресивна България“ за осезаем ръст на доходите и въвеждането на адекватен механизъм за минималната заплата, който да съответства на реалната издръжка на живот.

Възможните лица в новата власт

Коментирайки информацията, че Гълъб Донев е възможна номинация за финансов министър, Костов изрази уважение към неговия професионализъм. „Работили сме с него, има много голям опит. Щом се слага такъв човек начело на Министерството на финансите, значи това ведомство е изключително важно за бъдещата власт“, отбеляза главният икономист на КНСБ.

Според него време за политически комфорт няма, тъй като инфлационният натиск и социалното напрежение изискват незабавни решения, които да защитят покупателната способност на българите.

