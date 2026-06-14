Бизнес

Храбро село до София става милионерски квартал. Засукани къщи

Инвеститорите наддават за последните свободни терени, чакат се затворени комплекси

Храбро село до София става милионерски квартал. Засукани къщи
14 юни 26 | 19:34
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Мира Иванова

Селото, което стоеше в сянка - и изведнъж блесна

Село Храбърско дълго беше едно от онези западнософийски села, които живеят в тишината на полето - с широки дворове, стари орехи и ритъм, който не бърза за никъде. Но магистрала "Европа" промени всичко. Днес Храбърско е на 25–30 минути от центъра на София, а това, което някога беше "далечно село", вече се превръща в новия лъскав квартал на западния пояс.

Тук урбанизацията не идва с бетон, а с простор. Селото е разположено между ниски хълмове, с гледки към Стара планина и усещане за въздух, което липсва в града. И точно това го прави магнит за новите купувачи.

Инфраструктурата, която отключи пазара

Храбърско е едно от големите печеливши села от новата инфраструктура на региона. Магистрала "Европа" дава бърз достъп до София, а обходните пътища към Божурище и Сливница превръщат селото в естествено продължение на западната урбанизация.

Тук няма презастрояване, няма индустриален шум, няма хаос. Има широки улици, равни терени, добри връзки с основните пътни артерии и усещане за пространство, което в София вече е лукс.

Цените - от достъпни до "милионерски"

Пазарът в Храбърско се движи бързо и уверено нагоре. Старите къщи започват от 140–160 хиляди евро, но това е само началото.

Новите, модерни, лъскави постройки с големи дворове вече достигат 300–350 хиляди евро, а при имоти с по-големи парцели и премиум изпълнение цената спокойно прескача половин милион евро.

Така Храбърско се нарежда до Хераково и Гурмазово в новата карта на "милионерските села" около София - места, където къщите вече струват колкото апартаменти в Лозенец.

Кой купува - новият профил на западния заселник

Купувачите са две ясно очертани групи. Първата са млади семейства, които искат двор, въздух и пространство, но не могат да си позволят цените на Бистрица, Панчарево или Лозен. За тях Храбърско е шанс за нов живот - близо до София, но далеч от шума.

Втората група са хора с по-високи доходи, които търсят къща с характер, голям парцел и възможност за уединение. Те идват от централните квартали на София, от бизнес зоните, от ИТ сектора. За тях Храбърско е "новият лукс" - тишина, природа и бърз достъп до града.

На лов за последните свободни терени

Инвеститорите вече гледат към Храбърско като към следващата логична стъпка след пренасищането на Божурище и Хераково. Търсят се парцели между 600 и 1500 кв.м, с лице към път и възможност за бързо строителство.

Има интерес и към по-големи терени за бутикови затворени комплекси - малки, но висок клас, с по 6–10 къщи. Засега такива проекти са в начален етап, но логиката на пазара подсказва, че до две години Храбърско ще има първите си премиум комплекси.

Природата - тишина, хълмове и простор

Храбърско е едно от онези места, където природата не е фон, а главен герой. Селото е обградено от ниски хълмове, с гледки към планината и широки поля, които променят цвета си с всеки сезон.

Наоколо има малки екопътеки, стари чешми, вековни дървета и онзи тип тишина, която не е празна, а пълна – с птици, с вятър, с живот.

Това е природата, която продава. И продава скъпо.

Храбърско утре - кварталът, който се ражда пред очите ни

Селото е в началото на своята трансформация.
Пазарът расте, интересът се усилва, а новите къщи се появяват една след друга.

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Автор Мира Иванова

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