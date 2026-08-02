Изненада! Джен Зи държи на бензина и дизела, не иска електричките

Неочаквани данни относно нагласите на младите шофьори. Изглежда, че двигателите с вътрешно горе все пак имат бъдеще в Европа.

Ново съвместно проучване на платформите AutoScout24 и Leasingmarkt.de сред шофьорите в Германия разкрива интересна тенденция. Най-младата група купувачи, известна като Поколението Z, показва изненадващо силно предпочитание към двигателите с вътрешно горене пред алтернативните задвижвания.

Данните сочат, че цели 55% от младежите на възраст между 18 и 29 години твърдо биха заложили на бензинов или дизелов автомобил за следващата си покупка. На този фон едва 20% от представителите на тази възрастова група проявяват интерес към чистите електромобили, като същият процент (20%) се отчита и при хибридите, предава "Аутомедия".

Парадоксално или не, по-старите поколения в Германия изглеждат значително по-склонни да заменят традиционното гориво с батерии. Най-голям дял потенциални купувачи на електрически превозни средства се наблюдава във възрастовата граница между 40 и 49 години – 24.7%. Готовността за преминаване на ток остава стабилна и при хората между 50 и 65 години, където 19.7% биха избрали електромобил – стойност, която почти изравнява резултата на най-младите шофьори.

"Фактът, че точно най-младите купувачи клонят най-силно към ДВГ, изненадва на пръв поглед", коментира Стефан Шнек, ръководител продажби за Германия в AutoScout24. Анализът обаче показва, че основните критерии при избор на автомобил за младежите между 18 и 29 години на практика не се различават от тези на по-възрастните. Според Шнек това рисува много по-различен и комплексен образ на Поколението Z от масово налаганите клишета в публичното пространство.

Зад тези цифри на пазара често стоят и чисто прагматични фактори, като по-ниските цени на конвенционалните употребявани автомобили и все още ограничените възможности за домашно зареждане при по-младите шофьори.