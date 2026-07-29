Внос на автомобили от Швейцария в България – струва ли си?

Струва си – ако предварително изчислите пълната цена „до ключ“ и проверите историята на всяка кола. Не си струва – ако купувате на сляпо, разчитайки единствено на „швейцарското качество“, и се надявате, че щом държавата е с високи стандарти за обслужване, значи и автомобилът е идеален.

Автомобилите от Швейцария наистина имат много предимства: строги изисквания при техническите прегледи, нисък среден пробег, грижлива експлоатация. Но и тук има особености, които трябва да знаете предварително. По-долу ще разгледаме последователно основните предимства, възможните недостатъци, спецификите на митническото оформяне и доставката.

Защо българите внасят автомобили от Швейцария?

Швейцарските автомобили имат добра репутация преди всичко благодарение на условията, в които се експлоатират. Собствениците редовно поддържат колите си, а строгите изисквания за техническото състояние не позволяват текущите ремонти да се отлагат дълго.

Предимства:

● Средният годишен пробег на автомобилите в Швейцария е само 10 256 км. В повечето страни от ЕС колата изминава за година значително повече (например в популярната за внос Германия средногодишният пробег е 13 – 14 хил. км). А колкото по-малък е пробегът, толкова по-малко е износването на двигателя, окачването и скоростната кутия.

● Строга система за технически контрол. Кола с течове, „умрели“ спирачки или дупки в ауспуха просто няма да бъде допусната до движение по пътищата, затова собствениците обслужват автомобилите навреме, най-често при официални дилъри. Ето защо повечето коли на вторичния пазар имат документирана сервизна история.

● Надеждни марки с добра репутация. На вторичния пазар в Швейцария има много автомобили от премиум марките Mercedes, BMW, Audi, Volvo, Tesla. Хората сменят колите често, а докато ги ползват, се грижат добре за тях.

Има и един нюанс – цените са по-високи. Швейцарският пазар сам по себе си е скъп. При покупка чрез търг обаче не плащате по ценоразписа на автосалон в Цюрих. Стойността се определя от резултата от наддаването, както и от състоянието и оборудването на автомобила и от популярността на модела. Ако даден автомобил се търси умерено, той може да бъде купен под пазарната цена.

Ръждясват ли швейцарските автомобили? Разбиваме мита за „вечната“ каросерия

Швейцарските автомобили също ръждясват. Мнението, че те не са подложени на корозия, е силно преувеличено. Както и в другите страни със студен климат, тук през зимата пътищата се посипват със сол и химически реагенти, които ускоряват появата на ръжда по незащитените метални елементи.

Първото, което трябва да проверите при огледа на коли от Швейцария, е корозията по пода, праговете, елементите на окачването и колоарките. Горната част на каросерията може да е идеална, но това не значи, че отдолу всичко е също толкова добре. Преди покупка е желателно да се направи оглед на подемник или внимателно да се разгледат снимки на пода и другите елементи, изложени на корозия.

Вторият момент е пробегът. Ниският среден пробег в страната не гарантира нисък пробег на конкретната кола. Връщане на километража се среща и тук. Проверявайте показанията на километража по записите за сервизно обслужване, данните от техническите прегледи и отчетите за проверка на историята по VIN.

Държавата на регистрация сама по себе си не може да служи като гаранция за качество. Добрата швейцарска кола е кола с потвърден пробег, добро техническо състояние и чиста история.

Как се изчислява митото за автомобил от Швейцария

Митническите плащания за автомобил от Швейцария при внос в България се състоят от две части: мито 10% и данък върху добавената стойност (ДДС) 20%. Тъй като Швейцария не е част от ЕС, за нея не важи облекченият режим на свободната зона на ЕС и обмитяването се извършва по правилата за трети държави.

Важно изключение! Ако автомобилът е произведен в ЕС или в Швейцария, вносителят има право да заяви преференциална тарифа. При наличие на сертификат за произход EUR.1 ставката на митото се намалява до 0% и за плащане остава само ДДС.

Митническата стойност на автомобила (базата за начисляване на дължимите плащания) се изчислява по международните правила CIF. Тя включва:

● фактическата стойност на автомобила (вашата наддавателна цена на търга или цената по договор);

● разходите за транспорт до границата на България;

● разходите за товаро-разтоварни работи;

● застраховката за времето на превоза.

След това данъците се начисляват последователно, по принципа на сложния процент:

Първо върху общата митническа база се изчислява мито 10%. След това сумата на митото се прибавя към митническата стойност на автомобила. Крайните 20% ДДС се начисляват върху така получената обща сума.

Кой се освобождава от мито

Законодателството на Европейския съюз и на България предвижда облекчения за онези, които се преместват в страната за постоянно от държави извън ЕС. В този случай личният автомобил може да бъде внесен без плащане на мито и ДДС при спазване на следните условия:

● автомобилът е бил собственост на лицето поне 6 месеца преди преместването;

● самият собственик може да докаже, че е живял извън ЕС поне 1 година;

● автомобилът трябва да бъде внесен в страната в рамките на 12 месеца от датата на официалното получаване на статут на резидент или на разрешение за постоянно пребиваване.

Това е освобождаване от вносни плащания при смяна на резидентството, тоест строго целева процедура. Митницата проверява документите стриктно, за да изключи използването на облекчението с търговска цел или за лична изгода. Освен това автомобил, внесен по това облекчение, не може да бъде продаван, отдаван под наем или предаван на трети лица в рамките на 12 месеца след оформянето.

Пример за изчисляване на бюджет „до ключ“

По-долу даваме пример за калкулация на разходите при внос от Швейцария на лек автомобил с неевропейски произход, който условно струва 15 000 EUR.

Забележка: Ако автомобилът е произведен на територията на страните от Европейския съюз и продавачът предоставя сертификат за произход EUR.1, ставката на митото се намалява до 0%, а общата сума на разходите намалява.

Позиция Сума, EUR Стойност на автомобила (фактура) 15 000 Транспорт 1 500 Товарене — (включено в транспорта) Застраховка на превоза 150 Митническа стойност (база CIF), върху която се изчисляват държавните данъци 16 650 Мито 1 665 База за начисляване на ДДС (база + мито) 18 315 ДДС 20% 3 663 Услуги на митнически агент 100 Екологична такса 160 Регистрация в КАТ 50 Общо плащания на митницата 5 328 Крайна стойност на автомобила „до ключ“ ≈ 21 978

Цифрите са условни и служат само за разбиране на логиката на изчисленията. Реалната сума зависи от лота, курса, тарифата на превозвача и актуалните ставки.

Внос на автомобили от Швейцария – инструкция стъпка по стъпка

Вносът на автомобили от Швейцария в България минава през три основни етапа: събиране на документи, митническо оформяне с плащане на мито и ДДС, регистрация в КАТ. Всички етапи се изпълняват последователно, тъй като без завършване на предишния не може да се премине към следващата стъпка.

Съберете документите. Ще ви трябват договор за покупко-продажба, регистрационен талон (свидетелство за регистрация на автомобила) и COC – сертификат за съответствие. COC потвърждава, че колата отговаря на европейските норми; без него регистрацията в ЕС се усложнява. Преминете обмитяването. На границата подавате декларация, митницата изчислява CIF и начислява мито и ДДС. Регистрирайте автомобила в КАТ. След плащането на дължимите суми и техническата проверка колата се регистрира в пътната полиция (КАТ), издават се български номера и регистрационни документи.

За всеки етап е необходим отделен пакет документи и липсата дори на едно удостоверение спира целия процес. Съхранявайте оригиналите на едно място и уточнете предварително списъка с документация за внос на вашия тип автомобил.

Къде е безопасно да купите автомобил от Швейцария

Най-безопасно е да купувате там, където можете предварително да проверите историята на автомобила по VIN и да прецените всички бъдещи разходи. Най-надеждно е да ползвате специализирани платформи, които дават такава възможност, а не да купувате кола по случайна обява. Така веднага ще имате представа и за състоянието на автомобила, и за приблизителния бюджет.

На международния търг PLC Auction на едно място са събрани лотове от САЩ, Канада, Европа, Корея, ОАЕ и Китай, затова автомобилите от Швейцария могат да се сравняват с предложения от други държави. Купувачите могат да участват в наддаването или да изберат автомобил с фиксирана цена по програмата „Купи сега“, ако подходящият вариант вече е достъпен, без да се чака краят на търга.

На страниците на лотовете има калкулатор, който добавя съпътстващите разходи към цената на автомобила. С негова помощ може да се изчисли крайната цена на покупката още преди наддаването. Знаейки колко ще излезе в крайна сметка лотът заедно с доставката и обмитяването, купувачът може да определи максимално допустимата си наддавателна цена. На страницата на лота е достъпна и функция за проверка на автомобила по VIN (може да се заяви както базова проверка, така и пълен отчет за историята на автомобила).

Клиентите на PLC Auction могат да разчитат на пълно съдействие по сделката (техническа поддръжка, помощ с оформянето на документите, застраховане, доставка „до ключ“, обмитяване и регистрация). Ако взимате кола от Швейцария, трябва да действате именно по този сценарий – предварително да изчислите задължителните и възможните разходи и да проверите историята, а не да се уповавате на репутацията на страната.

Превоз на автомобили от Швейцария

Превозът на автомобили от Швейцария до България може да се осъществи по три начина: открит автовоз, закрит автовоз или на собствен ход. Изборът зависи от състоянието на автомобила, а от него зависят цената на доставката и рисковете, свързани с транспортирането.

Откритият автовоз е най-разпространеният и най-евтин вариант. Колата пътува на платформа на открито. Този вариант е подходящ за повечето автомобили. Закритият автовоз струва повече, но пази от камъни, от лошото време и от нежелано внимание. Този начин обикновено се избира за превоз на нови, редки и скъпи автомобили, в т.ч. премиум модели на Tesla, Mercedes, Porsche.

Още един вариант е придвижването на собствен ход. На пръв поглед може да изглежда, че така е по-евтино, но на практика и той изисква допълнителни разходи и време (гориво, издаване на транзитни номера и застраховка). Освен това този начин добавя пробег и има риск от повреда по пътя.

Сроковете за доставка до България в рамките на Европа обикновено се вместват в 1 – 2 седмици и зависят от разстоянието, от маршрута и от натовареността на превозвача. Разстоянието от Швейцария е малко, но доставката зависи от графика на автовоза (колко бързо ще се напълни платформата).

От какво зависи стойността на превоза:

● разстоянието и маршрутът;

● типът автовоз (открит/закрит);

● габаритите и теглото на автомобила;

● сезонът и натовареността на превозвачите.

Логистиката се залага в изчисленията предварително, а не „по факта“. Ако превозното средство подлежи на обмитяване, разходите за доставка ще се отразят и на размера на митото и ДДС.

Как да не попаднете на скрити дефекти

Основните капани при покупка на кола от Швейцария са върнат километраж, скрити последствия от ПТП, проблеми с електрониката и подправени документи. Всички тези рискове могат да бъдат установени и отстранени още преди покупката.

● Върнат километраж. Ниският среден пробег в страната не означава, че конкретният автомобил не е с коригиран километраж. Данните от арматурното табло задължително трябва да се сверят със сервизната история, записите от техническите прегледи и отчета за история по VIN.

● Последствия от ПТП. В Швейцария също се случват катастрофи, включително тежки. Купувачът рискува да попадне на кола, която изобщо не е била възстановявана или е след некачествен предпродажбен ремонт. При огледа проверявайте дебелината на боята, равномерността на фугите между панелите, следите от смяна на елементи от каросерията и носещата конструкция.

● Електроника. В съвременните автомобили се използват множество електронни системи, а хибридите и електромобилите са оборудвани с високоволтови батерии. Затова именно електрониката и батерията са основната рискова зона при такива коли. Диагностиката преди покупка помага да се открият скрити неизправности и да се избегнат излишни големи разходи.

● Документи. Преди сключването на сделката е необходимо да проверите съответствието на VIN номера върху автомобила с данните в документите, както и да се уверите, че автомобилът няма ограничения за регистрация и не е обявен за издирване. Грешките и несъответствията в документите ще създадат проблеми при регистрацията в КАТ.

Базовата защита от всички рискове, независимо от страната на износ, е проверката на историята по VIN номер. Отчетът по VIN показва регистрираните катастрофи, реалните показания на километража към различни дати и статуса на документите. Историята може да се провери чрез услугата checkcar.vin. Колкото повече информация успеете да получите предварително, толкова по-малки са рисковете за купувача.

Струва ли си все пак колата от Швейцария: две условия за спокойна сделка

Струва си – при спазване на две условия:

Купувате премиум марка с реална сервизна история и проверен VIN. Изчислили сте пълната сума „до ключ“ – цена, транспорт, мито и ДДС – и сте оценили изгодата от сделката преди покупката.

Вносът на автомобил от Швейцария в България е напълно оправдан, ако подхождате към покупката рационално – не да се надявате на репутацията на страната, а да разчитате на реални факти (предварително изчисление на бюджета, проверка на историята, състоянието, пробега и документите).