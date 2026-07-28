Един лесен трик държи напитките в колата студени през жегата

В разгара на летните горещини повечето шофьори посягат към климатичната система, за да охладят купето, но малцина знаят, че същият този хладен въздушен поток може да бъде пренасочен към едно от най-обикновените места в интериора. В редица масови европейски модели на Volkswagen, Škoda, SEAT, Peugeot, Renault и Opel, вградената жабка крие функционалност, която лесно може да замени преносимата хладилна чанта при дълги пътувания.

Тайната се крие в малко пластмасово колело, вентилационен отвор или плъзгач, разположен в горния или страничния ъгъл на жабката, пише "Аутомедия". В стандартно положение този канал е затворен и отделението служи единствено за съхранение на сервизната книжка и дребни предмети. При задействане на въртящия се механизъм обаче се отваря директна връзка с въздуховодите на климатроника. Така студеният въздух започва да циркулира директно вътре в изолираното пространство.

Тъй като жабката е сравнително малка и добре уплътнена, вътрешната температура бързо пада до нива, достатъчни за поддържането на студени напитки, сандвичи или медикаменти, които са чувствителни към топлина. Ефектът е най-осезаем при продължителни пътувания на дълги разстояния, когато климатичната инсталация работи постоянно.

Инженерното решение е изключително елегантно, тъй като не изисква допълнителни електрически модули или компресори, а използва вече генерирания студен въздушен поток. Единственото изискване да използвате тази практична екстра е климатикът на автомобила да бъде включен, а въздуховодът в жабката – завъртян в отворена позиция.