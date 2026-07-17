Готвят нови правила за техническите прегледи

ЕС готви нови промени с техническите прегледи, които ще влязат в сила след няколко години.

По-строги критерии по екология и безопасност, въвеждане на паневропейска база данни за инспекции и улесняване на хората, пребиваващи извън родната си страна – това са най-важните иновации, планирани от органите на Европейския съюз в директивата за техническо изпитване на превозни средства. Очакванията са всички промени да бъдат приети от Комитета на ЕС по транспорт и туризъм (TRAN) преди края на 2026. След това Европейският парламент ще гласува законопроекта и, ако бъде одобрен, държавите членки, включително България, ще имат определено време да направят промени в законодателството си, пише "Аутомедия".

Важен момент от предложените новости е въвеждането на задължението за диагностика да контролира съвременните системи за сигурност. Това са системи като въздушни възглавници или помощ при спиране пред препятствие. Все още не е известно колко задълбочени ще бъдат тези проверки. В случая с усъвършенствани системи за активна безопасност (ADAS), като система за избягване на сблъсъци, реалната проверка на тяхната ефективност трябва да бъде тест на тяхната калибрация. Това, от своя страна, изисква специализирано оборудване и софтуер, които днес пунктовите за технически прегледи нямат.

След промените измерването на емисиите на прахови частици и азотен оксид (NOx) ще се превърне в незаменим елемент на техническата инспекция. Според евродепутатите това е важно, защото тяхното присъствие във въздуха допринася за появата на сериозни респираторни и кръвоносни заболявания. Детайлите на правилата за контрол на частиците и NOx ще бъдат определени от властите на страните, които прилагат правилата на планираните нови директиви в своето законодателство.

Задължителният контрол на емисионните частици и NOx ще може лесно да идентифицира онези автомобили, лишени от дизелов филтър за частици по време на работа, както и тези, при които този компонент не работи правилно. В бъдеще това може да означава, че собствениците на малко по-стари дизели, за които такива процедури най-често се използваха, да имат повече проблеми при преглед. Може да се наложи системата за пречистване на изгорелите газове да бъде приведена в правилното състояние, което обикновено е значителен разход.

Също така ново изискване е задължението на диагностика да провери дали даден автомобил е преминал сервизно действие, обявено от производителя. Понякога това са инициативи на марки, които са открили дефекти в свои автомобилите, застрашаващи безопасността. В такава ситуация собствениците на дефектни автомобили се викат в оторизирани сервизи, където ремонтите се извършват безплатно.

Сега такива кампании за обслужване не представляват интерес за извършващите технически преглед. Според предложението, в бъдеще, по време на задължителната техническа инспекция, ще се проверява дали е предприето действие за изтегляне срещу даден автомобил. Ако това е така и собственикът не е участвал, колата няма да мини прегледа.

Политиците на ЕС реагират на нарастващата популярност на електрическите коли. Новата директива трябва да включи разпоредби за допълнителни дейности на диагностика, който проверява такъв автомобил. Става дума за проверка на високоволтовата електрическа система. Техническият доклад, представен на екипа на TRAN, посочва, че инспекцията трябва да надхвърля проверката на диагностичните индикации на бордовия компютър и да включва визуална инспекция на кабелите и техните връзки.

Предложение за въвеждане на дистанционен контрол на емисиите също е сред обсъжданите промени. Това би включвало използването на пътни устройства с оптични детектори, които откриват прекомерни емисии на частици или азотни оксиди.

Струва си да се спомене, че представители на ЕС отхвърлиха предложението за увеличаване на честотата на задължителните технически тестове на автомобили. Беше предложено всяка кола над 10 години да преминава през техническа инспекция всяка година. Засега обаче остава настоящата директивата, според която минималният преглед е задължителна проверка на всеки две години на автомобил, чиято възраст е надвишила 4 години. Отделните държави могат да въведат по-строги регулации, както е в България.

Ако окончателното съдържание на изменението на директивите бъде одобрено до края на 2026, тогава скоро след това трябва да се очаква гласуване за промените в Европейския парламент. Директивите трябва да бъдат приложени в законодателството на страните от ЕС в рамките на срока, определен в поправката. Например, за настоящата Директива 2014/45/ЕС, държавите имаха три години да създадат съвместимо законодателство и още една година, след която законът трябваше да се прилага. Ако същото се случи и този път, новите правила могат да влязат в сила през 2030 или 2031.