Китай с двоен удар по купувачите на коли

Тежък удар за купувачите на коли в Китай. От 1 януари догодина правителството променя драстично системата за стимулиране на т. нар. "новоенергийни автомобили" - тоест на електромобилите и плъг-ин хибридите.

След тази дата собствениците на "зелени" превозни средства ще плащат вече в пълен размер данъка при покупка, а при хибридите - и пътния данък, които досега се опрощаваха. Анализаторите очакват това да промени коренно пазара в Китай, а също и в страни, които зависят от китайския вторичен експорт, като Русия например.

Пекин започна агресивно да стимулира покупката на електромобили и PHEV през 2013 - както чрез директни субсидии за купувачите, така и с данъчни облекчения. Първоначалният план бе системата със стимулите да остане до 2020, но заради Covid тя бе удължена и постепенно й прекратяване започна през 2022.

Първата стъпка бе намаляване на държавните поръчки. След това данъчната отстъпка за покупка на екоавтомобили бе намалена на два пъти - през 2024 и 2026. Догодина тя ще отпадне напълно.

Данъчната отстъпка не е за подценяване, защото таксата при покупка е 10% от цената на автомобила. Досега държавата я покриваше до таван от 30,000 юана (3875 eвро). Отпадането й означава, че от 1 януари 2027 всички електромобили и хибриди ще поскъпнат с 10 на сто - освен ако производителите не приспаднат това от маржа си, но това е малко вероятно, защото заради жестоката конкуренция цените и сега са изпилени до крайност.

Освен това правителството прие нов закон за ценообразуването в автомобилната промишленост, който не позволява на компаниите да продават коли под себестойността им - като в нея се включват производствени, административни и всякакви други разходи, пише "Аутомедия".

Вторият удар по купувачите ще дойде с пътния данък. Досега купувачите на електромобили си го спестяваха - държавата го поемаше вместо тях. Собствениците на автомобили с двигател до 1.6 литра плащаха данъка в половин размер (което обяснява защо толкова много китайски коли са с 1.5-литров мотор). От догодина само електромобилите за лично ползване ще са освободени от пътен данък, тези за служебно ще го плащат, както и всички хибриди. Все пак това не е толкова съществен фактор, защото данъкът е относително нисък. Той варира в зависимост от региона и от мощността на автомобила, като може да е от 8 до над 500 евро годишно.

Аргументите за отпадане на стимулите са разбираеми: субсидиите бяха въведени, за да насърчат електрическата мобилност, но тази цел вече е изпълнена. През миналата година в Китай бяха продадени 16.5 милиона BEV и PHEV, което е над половината от целия пазар.

Отпадането на стимулите е и една от основните причини китайските потребители да се отдръпват от плъг-ин хибридите в полза на обикновени, самозареждащи се хибриди.

Разбира се, преките стимули към потребителите са само едната причина китайските автомобили да са с по-ниска себестойност от другите. Производителите също получават помощ - както директно, от правителството и от местните власти в провинциите, така и индиректно, под формата на нисколихвено кредитиране, евтин газ и други енергоизточници, преференциални цени за суровини и т. н.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com