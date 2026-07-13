Президентът на Азербайджан с послание към световните медии

Над 160 новинарски агенции, вестници, телевизионни и радио канали, технологични платформи, както и 60 водещи медийни организации от цял свят се събраха в историческата и културна столица на Азербайджан Шуша на четвъртия Глобален медиен форум.

Темата на тазгодишното издание е „Мисията на медиите в насърчаването на мира: Възстановяване на истината и изграждане на доверие“, съобщи Азертаж.

Президентът Илхам Алиев откри срещата като постави силен акцент върху етичните и стратегическите предизвикателства пред съвременната журналистика.

Президентът обясни, че целта на форума е да предостави свободна платформа без цензура, където журналисти от цял свят могат да обсъждат теми от взаимен интерес, пише oxu.az.

В ерата на зачестили международни конфликти, журналистиката не трябва да бъде инструмент за нагнетяване на напрежение. Основната роля на медиите днес е да служат като мост между враждуващите страни, за да може да бъде постигнат траен и справедлив мир, заяви Алиев.

Той посочи фалшивите новини и манипулациите като едно от най-големите предизвикателства на XXI век.

Алиев призова за засилено международно сътрудничество между новинарските агенции за създаване на безопасна и обективна информационна среда, особено на фона на масовото навлизане на дигиталните платформи.

Той акцентира, че светът има остра нужда от дискусии, водени в атмосфера на пълна откритост, за да се преодолеят информационните бариери.

Президентът на Азербайджан подчерта стратегическа визия, в която Зангезурският коридор и град Шуша се превръщат в ключови стълбове за икономическото възраждане и мира по новия път Изток-Запад. Той добави, че коридорът вече не се разглежда просто като локален път, а като жизненоважна международна артерия за транзит на товари между Азия и Европа.

Шуша вече не е символ на война, а се превръща в център на регионална свързаност и дипломатически срещи, които чертаят бъдещето на Южен Кавказ, каза той.

Алиев потвърди, че засилването на присъствието на Азербайджан на европейския газов пазар остава централен приоритет в енергийната стратегия на Баку.

В ярък контраст с икономическото сътрудничество, Алиев отправи тежки политически критики към европейските политически структури и най-вече към Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - ПАСЕ и Европейския парламент.

Президентът обяви, че Баку сериозно обмисля пълно и окончателно излизане от Съвета на Европа, а не просто замразяване на членството си.

Той даде да се разбере, че Азербайджан няма да позволи политически натиск от Запада по линия на ценностите, докато в същото време изгражда прагматични, многополюсни и чисто икономически съюзи както с държавите в Европа, така и с новите си партньори в Азия и Близкия изток.

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