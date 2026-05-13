Посланикът на Азербайджан връчи акредитивните си писма

Посланикът на Азербайджан Н.Пр. Елмар Маммадов връчи акредитивните си писма на Президента на Република България Н. Пр. г-жа Илияна Йотова.

По време на церемонията Посланик Елмар Маммадов предаде поздравите и най-добрите пожелания на Президента на Република Азербайджан, Н. Пр. г-н Илхам Алиев, отправени към Президента на Република България.

Посланик Маммадов отбеляза, че за него е чест да установи своята дипломатическа мисия в Република България и изрази готовността си да допринася за по-нататъшното укрепване на приятелските отношения и стратегическото партньорство между двете държави.

По време на срещата, състояла се след връчването на акредитивните писма, Президентът Илияна Йотова изрази удовлетворение от успешното развитие на двустранното сътрудничество между двете държави. Страните потвърдиха стратегическото партньорство, установено между Република Азербайджан и Република България през 2015 г. и подчертаха значението на по-нататъшното разширяване на сътрудничеството в различни области от двустранния дневен ред.

