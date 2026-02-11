САЩ и Азербайджан с исторически документ. 3 важни промени

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс завърши обиколката си в Южен Кавказ, а двудневната му визита в Армения и Азербайджан бележи ново начало в развитието на двете постсъветски републики.

И докато в Ереван бе подписан документ с акцент върху сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, в Баку двамата с президента Илхам сложиха парафите си върху дългосрочно сътрудничество, наречено Хартата за стратегическо партньорство, което обхваща няколко сфери – отбраната и борбата с тероризма, регионалната свързаност, както и дигиталните технологии и изкуственият интелект.

Отбрана

САЩ разширяват сътрудничеството си с Азербайджан в областта на отбраната и военно-техническата сфера. Според документа страните възнамеряват да разширят обхвата на своето отбранително сътрудничество и взаимодействие в областта на сигурността, включително продажбата на отбранителни продукти. Предвид споделената си ангажираност в борбата с терористичната заплаха, двете държави възнамеряват да разширят съществуващото си сътрудничество в областта на борбата с тероризма.

Предвижда се и сътрудничество с цел увеличаване на капацитета в областта на киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура.

Предвид сериозните предизвикателства, пред които е изправена Азербайджан във връзка със замърсяването с мини и други взривни вещества, ще се подпомага хуманитарното разминиране чрез финансова подкрепа и трансфер на технологии.

Регионална свързаност

Двете държани ще работят за насърчаване на регионалната свързаност с фокус върху Транскаспийския транспортен коридор (Среден коридор) чрез сътрудничество в развитието на инфраструктура за сухопътен, морски и въздушен транспорт, енергийна и информационна свързаност, улесняване на търговията и транзита, митнически контрол и гранични преминавания, международна мултимодална логистика и други свързани области.

Двете страни признават значението на маршрутът на Тръмп за международен мир и просперитет (TRIPP), който ще осигури връзката между основната част на Азербайджан и нейната автономна република Нахчиван, а също така ще отключи потенциала на региона за международна търговия и транзит.

Изкуствен интелект

САЩ ще засилят сътрудничеството, за да подпомогнат икономическия растеж на азерите и подобряване на двустранния бизнес климат.

Страните планират да разширят сътрудничеството в развитието на партньорства в областта на изкуствения интелект (AI) и да насърчат инвестициите в дигиталната инфраструктура.

Ще бъде подкрепена научноизследователската и развойна дейност, както и специфични инициативи за киберсигурност. Това сътрудничество ще улесни развитието на таланти в страната и ще насърчи инвестициите в транскаспийска дигитална свързаност.

Вярвам, че партньорството между САЩ и Азербайджан ще доведе до още по-голям мир и сигурност в региона. Американските работници ще имат достъп до допълнителни пазари. Това ще създаде по-добър свят, в който хората ще търгуват, вместо да се бият помежду си. И мисля, че същността на мисията на президента Тръмп и неговата външна политика е да признае, че можем да се обединим около общи интереси и наистина да изградим нещо велико заедно.

Подписаното Стратегическо споразумение за партньорство ясно ще покаже, че отношенията между Съединените щати и Азербайджан ще бъдат силни и плодотворни за народа на двете ни страни", каза вицепрезидентът на САЩ на пресконференция в края на визитата си, цитиран от Oxu.Az,.

Днешното тържествено подписване на Хартата е отражение на много тежката работа, която нашите екипи вършат през последните шест месеца. Историческата среща с президента Тръмп във Вашингтон преди шест месеца и подписването на работна група за изготвяне на Харта за стратегическо партньорство отвориха нови възможности за двустранно сътрудничествои развитие на целие регион, каза президентът Илхам Алиев.

