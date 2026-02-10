Макрон с изненадващ завой към Путин

Френският президент Еманюел Макрон смята, че Европа трябва отново да започне директен диалог с руския президент Владимир Путин в търсене на мирно решение на войната с Украйна, съобщи ДПА.



В интервю за няколко европейски издания, сред които германския "Зюддойче цайтунг" и френския "Монд", Макрон заяви, че Европа не може да делегира преговорите с Русия на Вашингтон.



"Трябва да е възможно възобновяването на диалога с Русия. Защо? Защото в деня, в който настъпи мир, той ще засяга и Европа", подчерта френският президент. По думите му вече са възстановени каналите за комуникация на техническо равнище. Макрон допълни, че е необходим добре координиран европейски подход и че не бива да има прекалено много посредници. Той заяви това в отговор на въпроса дали именно той е човекът, който иска да разговаря пряко с Путин.



Според Кремъл, Русия е готова да възобнови диалога с Франция на президентско ниво. "Имало е контакти и можем да го потвърдим. Ако има необходимост и желание, те могат сравнително бързо да доведат до възобновяване на диалога на най-високо равнище", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руската агенция Интерфакс.



Песков подчерта, че "свеждането на отношенията до нула е нелогично, контрапродуктивно и безполезно за всички страни". По повод заявената от Макрон готовност за директни разговори между Европа и Путин, той отбеляза, че това е "направило впечатление". Руският президент нееднократно е заявявал, че не Русия е прекъснала контактите, а държавите от ЕС.



Неотдавна съветникът по външна политика на Макрон Еманюел Бон посети Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че тази стъпка е била съгласувана.



По думите на Песков контактът понастоящем е на техническо равнище и за момента няма по-нататъшно развитие.

