Страшен скандал във Франция заради очилата на Макрон

Страшен скандал се вихри във Франция заради авиаторските очила, с които президентът Еманюел Макрон се появи в Давос, за да прикрие спукан кръвоносен съд в дясното око.

Елисейският дворец се опита да отклони подигравките към синьо оцветените авиаторски слънчеви очила на Макрон, като отпразнува френска история на успеха и посочи, че продажбите на слънчевите очила са се увеличили рязко, откакто той е започнал да ги носи публично.

Оказа се обаче, че слънчевите очила Henry Jullien на цена от 659 евро може да не са толкова френски, колкото се смяташе.

Въпреки че Maison Henry Jullien официално е базирана в департамента Юра в Източна Франция, тя е собственост на италианската група iVision Tech, която според синдикатите е преместила производството си в Италия.

"Те не се произвеждат в Юра", каза Жулиен Форестие, ръководител на местен синдикат на производителите на очила. "Тук са останали само трима души и те извършват единствено следпродажбено обслужване. В най-добрия случай се произвеждат в Италия, а в най-лошия - в Азия."

Вместо да представят френската индустрия, слънчевите очила Pacific S01 на Макрон биха могли да подчертаят предизвикателствата, пред които е изправен секторът, включително високите данъци и разходите за труд.

"Ако говорите за марки, произведени във Франция, това е добре, но е добре и ако те действително са произведени във Франция", каза Жан-Ив Равидер, кмет на Лон-льо-Соние, градът в Юра, където Maison Henry Jullien е основана през 1921 г. Френската марка е придобита от италианската компания през 2023 г.

