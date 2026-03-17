Напрежение в ефир. Ерген скочи на Сашо Кадиев

Напрежение и остри реплики разтърсиха студиото на „Кой да знае“ по bTV, след като Мартин Елвиса влезе в словесен сблъсък с водещия Сашо Кадиев.

Всичко започна покрай новината, че Елвиса ще се отправи към имението на „Ергенът“ в Шри Ланка – ход, който допълнително засили интереса към участието му в телевизионния ефир.

Ситуацията първоначално изглеждаше безобидна. Актьорът Христо Пъдев се пошегува с него: „Дано този път да избереш вярната“. Репликата обаче не бе приета с усмивка.

„Това не беше въобще смешно“, реагира видимо засегнат Мартин Николов, известен като Елвиса.

Точно тогава Сашо Кадиев се включи в разговора с още по-остър коментар: „Знаеш ли защо Пъдев го каза? Защото досега все избираш невярната“.

Това се оказа капката, която преля чашата. Елвиса реагира рязко и директно: „Затова те изгониха от „Преди обед“, защото чувството ти за хумор не струва“, отсече той.

Водещият не остана длъжен и отвърна с усмивка, като върна темата към личния живот на Елвиса: „Добре, съжалявам, Мартине, ама много невярна беше, бе“, каза Кадиев, очевидно визирайки връзката му с Даниела Рупецова.

