Марс обръща хороскопа: Съдбоносна седмица за всички зодии

Седмицата между 11 и 17 май идва с мощна астрологична енергия, която ще засегне всички зодиакални знаци. Началото на периода ще премине под влиянието на Луната в Риби, носеща усещане за вътрешен мир, повече емоционална чувствителност и нужда от баланс в последните дни на сезона на Телец. В същото време небето започва подготовка за важен преход. В неделя Марс сменя своя знак и това ще промени начина, по който преследваме целите си, защитаваме позициите си и подреждаме житейските си приоритети.

На 12 май Луната преминава в Овен и ще засили импулсивността, нетърпението и желанието за бързи действия. Именно тогава дипломацията ще бъде особено важна, защото влиянието на Марс може лесно да предизвика напрежение и конфликти. Новолунието в Телец на 16 май ще постави акцент върху стабилността, сигурността и любовните отношения. Много хора ще започнат да се замислят какво наистина искат да запазят в живота си и какво е време да оставят зад гърба си. В същия ден Луната влиза в Близнаци и ще донесе повече лекота, общуване, нови идеи и желание за споделяне.

Овен

За Овните седмицата ще бъде динамична и на моменти напрегната. Ще се появи силно желание да загърбите задълженията и да действате само според собствените си импулси, но реалността ще ви покаже, че прибързаните решения няма да доведат до очаквания резултат. Понеделник е подходящ за почивка и преосмисляне на посоката, в която се движите. Интересът към нови знания, обучение и саморазвитие ще расте с всеки изминал ден.

Марс продължава да бъде във вашия знак и ви дава сила, издръжливост и увереност, но също така ви прави по-нетърпеливи. Новолунието в Телец ще постави на фокус финансите и дългосрочните планове. Звездите ви съветват да избягвате рискови покупки и прибързани харчове. В края на седмицата Луната в Близнаци ще ви зареди с вдъхновение, желание за пътувания, срещи и нови преживявания.

Телец

Началото на седмицата ще ви покаже колко важни са близките хора и подкрепата, която получавате от тях. Именно приятелите и семейството ще ви помогнат да повярвате повече в себе си и да погледнете по-смело към бъдещето. Когато Луната премине в Овен, ще почувствате нужда да се дистанцирате от излишното напрежение и да защитите личното си пространство.

Новолунието във вашия знак в събота ще бъде едно от най-силните астрологични събития за вас тази година. То ще ви донесе усещане за вътрешна сила, стабилност и желание да поемете контрола над живота си. Уикендът ще бъде особено благоприятен за любов, важни разговори и изграждане на нови планове.

Близнаци

Тази седмица ще бъде ключова за професионалното ви развитие. В началото на периода ще осъзнаете, че усилията, които сте полагали през последните месеци, постепенно започват да дават резултат. Луната в Риби ще ви подтикне да не бързате и да не се обезсърчавате, ако успехът идва по-бавно от очакваното.

Новолунието в Телец ще ви накара да се обърнете назад и да оцените колко много сте израснали след трудностите през последните години. Ако имате чувството, че животът ви е застинал, звездите подсказват, че причината е по-скоро в гледната точка, а не в реалността. Вашият шанс предстои - важното е да не спирате да се движите напред.

Рак

След натоварения емоционален период през последните седмици сега идва момент за равносметка. Началото на седмицата ще ви помогне да осмислите наученото през последната година. Луната в Овен ще засили лидерските ви качества и ще ви даде увереност да действате по-решително.

Новолунието в Телец ще внесе спокойствие във взаимоотношенията ви и ще направи комуникацията много по-мека и дипломатична. Старите конфликти може постепенно да започнат да се изглаждат. В края на седмицата Луната в Близнаци ще ви помогне по-лесно да намирате компромиси и да обсъждате трудни теми без излишно напрежение.

Лъв

Сезонът на Телец не беше лесен за вас, но ви даде ценни уроци. В началото на седмицата Луната в Риби ще ви помогне да осъзнаете колко много сте постигнали, въпреки напрежението. По-късно Луната в Овен ще ви върне увереността и желанието да защитавате идеите си.

Новолунието ще ви подтикне да търсите нестандартни решения и да погледнете на работата си по нов начин. Марс продължава да ви зарежда с амбиция и желание за успех. В края на седмицата Луната в Близнаци ще ви вдъхнови за нови проекти, срещи и смели идеи.

Дева

За Девите това ще бъде седмица на важни емоционални уроци. Луната в Риби ще внесе спокойствие и ще ви помогне да разберете по-добре както собствените си чувства, така и поведението на хората около вас. Луната в Овен ще ви накара да се изправите срещу свои страхове и вътрешни ограничения.

Новолунието в Телец ще подчертае значението на приятелството, доверието и истинската подкрепа. Ще осъзнаете кои хора заслужават място в живота ви и кои отношения е време да оставите в миналото.

Везни

Началото на седмицата ще ви подтикне към промени в ежедневието и навиците. Когато Луната премине в Овен, отношенията с околните ще излязат на преден план. Ще трябва да проявите повече търпение и дипломатичност, защото влиянието на Марс лесно може да доведе до напрежение.

Новолунието в Телец ще ви помогне да погледнете по-ясно към бъдещето и да се подготвите за следващите важни стъпки. Луната в Близнаци в края на седмицата ще ви зареди с желание за нови знания, срещи и приключения.

Скорпион

Седмицата започва спокойно и сравнително хармонично, но Луната в Овен ще ви накара да обърнете внимание на навиците и ежедневието си. Ще осъзнаете, че има области от живота ви, които вече не работят по начина, по който искате.

Новолунието в Телец ще засили значението на взаимоотношенията и ще направи връзките ви по-дълбоки и искрени. В края на седмицата Луната в Близнаци ще извади на повърхността силни емоции и ще ви помогне да преминете през важен вътрешен процес на освобождаване и изцеление.

Стрелец

Началото на седмицата ще бъде свързано с важни решения за бъдещето ви - особено в сферата на обучението и кариерата. Луната в Риби ще ви помогне да откриете свои скрити таланти и да развиете нови умения.

Луната в Овен ще върне ентусиазма ви и желанието да завършите всичко, което сте оставили недовършено. Новолунието в Телец ще внесе повече ред в ежедневието ви и ще помогне за подобряване на отношенията с околните. Краят на седмицата носи романтика, неочаквани чувства и възможност за важни промени в любовния живот.

Козирог

За Козирозите седмицата ще бъде изпълнена с нови идеи и вдъхновение. Общуването с креативни хора ще ви зарежда и ще ви помага да гледате по различен начин на старите си проекти.

Луната в Овен ще ви напомни, че семейните въпроси изискват повече спокойствие и откритост. Новолунието в Телец ще засили романтичната ви страна и ще ви върне вярата в любовта. В края на седмицата Луната в Близнаци ще ви подскаже, че е време да забавите темпото и да обърнете повече внимание на себе си.

Водолей

Седмицата ще ви даде възможност да приключите ситуации, които се влачат още от април. Луната в Овен, заедно с влиянието на Марс и Сатурн, ще ви помогне да бъдете по-решителни и последователни.

Новолунието в Телец ще отвори нови врати пред вас и ще постави началото на важен период през следващите месеци. В края на седмицата Луната в Близнаци ще засили творческата ви енергия и ще ви помогне по-уверено да изразявате мнението и идеите си.

Риби

За Рибите седмицата ще бъде емоционална, но и много важна за личното развитие. Вътрешните съмнения и напрежението понякога може да ви разклащат, но Луната във вашия знак в началото на периода ще ви даде усещане за подкрепа и стабилност.

Луната в Овен ще ви постави пред нови предизвикателства, но този път ще ги посрещнете много по-уверено. Новолунието в Телец ще ви помогне да оставите несигурността зад гърба си и да започнете да градите по-смело бъдещето си. Краят на седмицата носи нови запознанства, приятни срещи и повече хармония в семейството и приятелските отношения.

