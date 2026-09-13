Три зодии влизат в златна седмица от утре, шансът идва неочаквано
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
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От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
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Централната тема на седемдневието е ретроградният Меркурий. Той е популярен напоследък, а лошата му слава създава нагласата, че трябва да се пазим от...
Марс и Уран ни карат да се инатим и да тропаме по масата Сложен период. Започва от 21 юни, когато трябва да забравим за заинатяването, а самомнението...