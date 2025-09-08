Дойде най-трудният ден! Вижте седмичния хороскоп

Тази седмица ще бъде положителна за почти всички зодии, така че трябва да се предпазите от ненужни тревоги, но понеделник определено ще бъде най-трудният от цялата есен, защото това е денят на лунното затъмнение.

Овен

Овните ще бъдат добре с емоционалния си фон, така че могат да направят всичко. Звездите ще дарят тези хора с търпение, далновидност и спокойствие. Астролозите казват, че можете да правите всичко, било то да се потопите в любовта или да дадете предпочитание на служебните задължения. Пазаруването може да се извършва във всеки ден, освен понеделник и събота. Това ще бъдат светли дни, когато има шанс да срещнете някой интересен. Самотните Овни би трябвало да харесат това, защото няма по-добро време да намерят своята сродна душа.

Телец

Тази седмица ще бъде ярка и позитивна. Звездите и планетите все още са в нормално положение една спрямо друга, така че животът на Телеца ще продължи да играе с всички цветове. Абсолютно всеки ден ще бъде различен и неподобен на останалите. Причината са малки, но важни промени в настроението на звездите. В петък Телецът може да открие тайни, които ще му помогнат да разбере какво наистина иска от живота. По-добре е да прекара уикенда със семейството или приятелите си. Можете да отидете заедно на екскурзия, да посетите друг град или дори държава. Пазаруването и смяната на обстановката ще бъдат полезни тази седмица. Не забравяйте да помагате на другите. Това значително ще повиши авторитета на Телеца.

Близнаци

Тази седмица Близнаците ще имат светло и продуктивно време. Проблеми ще има на 8-ми по време на затъмнението и на 13-ти по време на съвпадението на Слънцето и Меркурий. Останалите дни ще бъдат добри и продуктивни, така че е по-добре да не стоите бездейни. Ще трябва предварително да си поставите цели, за да започнете нов живот, пътя към нови победи и нови висоти. През тези седем дни Близнаците могат да променят своите насоки, което ще се отрази добре на мотивацията им. Това е време на променящи се енергийни потоци, така че представителите на този знак ще трябва да се настроят към глобално обновление. По-добре е вътрешните промени да се подкрепят с външни - трябва да се обнови гардеробът, да се смени прическата. Експертите съветват да бъдете щедри и да давате на половинката си повече свобода.

Рак

Най-благоприятните дни от седмицата за Раците ще бъдат петък и неделя. В тези дни ще ги сполети голям късмет, с помощта на който ще могат да разрешат дългогодишни проблеми и да се доближат до осъществяването на заветната си мечта. Светът ще се преобрази за Раците и в началото на седмицата може да се появят някои забавяния. Някои Раци ще имат нови стремежи, ще могат да си поставят нови цели и да намерят вдъхновение. Всичко най-добро трябва да бъде споделено. Вселената иска да види щедрост и доброта у Раците, способността да се притекат на помощ на близки и приятели. За много хора самите Раци ще се превърнат в талисман за късмет.

Лъв

Интелектуалните възможности на Лъвовете ще се увеличат драстично. Това ще бъде най-продуктивният период от време през последните няколко месеца. Той може да бъде посветен на учене, натрупване на знания. Но апатията и стереотипното мислене могат да навредят както в задачи, изискващи творчески подход, така и в любовните въпроси. Дошло е време за ярки дела и смели стъпки - можете да предложите брак, да признаете чувствата си, да срещнете някого, когото наистина харесвате. Ако сега нямате късмет с парите, това ще бъде пряко доказателство, че Лъвовете имат фалшиви или грешни цели. Лъвовете ще бъдат подпомогнати от мощната си интуиция, която е по-добре да не се пренебрегва.

Дева

Енергията на Девите в средата на септември ще бъде много мощна. Тези хора ще могат да видят света в нови цветове, да се потопят в нови неща и да изпитат нови емоции. Астролозите ги съветват да бъдат възможно най-близо до приятели и роднини, да споделят своята топлина, усмивки и винаги да са готови да помогнат. Позитивното настроение и оптимизмът ще помогнат на Девите да спечелят сърцето на всеки. Това означава, че самотните представители на този знак могат да намерят своята любов. Позитивното настроение на звездите и планетите ще помогне на Девите да се отърват от негативни програми и съмнения. Ако искате да се откажете от нещо по средата на пътя към успеха, тогава трябва да си спомните какъв път вече е изминал. Сега не е моментът да се отказвате. Трябва да се придържате към курса и да се стремите към самоанализ, а не към самокопане.

Везни

Везните имат късмет тази седмица, а проблемът ще бъде само в малки промени в настроението на 8-ми и 13-ти. В тези два дни астролозите съветват Везните да не пресичат никого, да не поемат рискове и да не променят плановете си за деня. По-добре е да се занимават с онези неща, които са най-малко енергоемки. Останалите дни ще бъдат стабилни и предвидими. През работно време можете да се занимавате с всякакви дела, от най-спешните до нестандартните. Планетите ще подобрят чувството за хумор на Везните, а също така ще засилят интуицията. Това ще им помогне да угодят на всеки, да направят най-добро впечатление на непознат.

Скорпион

Скорпионите ще трябва да се борят с негативните емоции в понеделник и събота, но в други дни позитивизмът ще навлезе в живота им, измествайки всичко лошо. Силата на планетите ще им помогне в борбата с враговете и недоброжелателите, както и в борбата с тъгата, несигурността, страховете и комплексите. Късметът е на страната на Скорпионите, но това не означава, че трябва да поемате рискове. Астролозите отбелязват, че плановете могат да се провалят поради необмислени действия, така че е по-добре да отделите малко повече време за разработване на план „Б“. Подкрепата на планетите ще се изрази в емоционална стабилност и в желанието на близките да помогнат на Скорпионите: Телец и Везни ще бъдат особено полезни.

Стрелец

Стрелец е един от най-силните знаци на Зодиака. Тяхната енергия има голям запас от безопасност и тази седмица на 8-ми и 13-ти, първо затъмнение, а след това аспект на Слънцето и Меркурий ще изпитат силата им. Астролозите съветват Стрелец да започне да търси приятели и сродна душа. Тези, които са във връзка от дълго време, не трябва да остават сами за дълго време. Астролозите отбелязват спешна нужда от комуникация и съвместно решаване на общи проблеми. Що се отнася до настроението и здравето, по-добре е да се насочим към творчество в тази посока. Няма нужда да хабите енергията си напразно, да се забърквате в конфликти и яростно да защитавате своята гледна точка. Също така, не прекарвайте твърде много време в работа - всеки има нужда от почивка.

Козирог

Козирозите ще имат трудна седмица. Звездите и планетите ще бъдат в доста добра позиция, но затъмнението ще внесе корекции. Астролозите съветват да се избягва бунтарско поведение, като се опитвате да не прекрачвате границата, когато общувате с хора. Кавгите сега не са от полза. Въпреки че няма да има предпоставки за скандали, по-добре е да не поемате ненужни рискове, когато защитавате мнението си. Гъвкавостта ще помогне на Козирозите да запазят приятелството, любовта и уважението. Ще има много изпитания за нервната система, така че е по-добре да посветите тези седем дни на решаване на прости проблеми.

Водолей

През уикендите астролозите съветват Водолеите да се занимават с домакинска работа и да се абстрахират от проблеми във финансовата и бизнес сферата. Също така, през уикендите е по-добре да не се отдалечават от града поради съвпадението на Меркурий и Слънцето. Паричните разходи трябва да са умерени, така че промяната на обстановката не трябва да води до голяма сума. Най-лесният начин да се разсеете от работата ще бъде почистването. Можете да пренаредите мебелите, да се отървете от излишните боклуци. Самотните Водолеи трябва да проявят смелост, а тези, които вече са във връзка, е време да си спомнят за романтиката, като направят приятна изненада на своята половинка. Водолеите ще могат да проявят фина чувственост и това ще вдъхне нов живот на дългосрочната връзка.

Риби

Тази седмица ще донесе голям успех на Рибите, въпреки опасността от затъмнението. Планетите и звездите като цяло ще продължат да бъдат креативни и ще носят позитивно настроение. Това е време на ярки, макар и не винаги приятни емоции. За да улеснят пътя към успеха, на Рибите се препоръчва да се отърват от оплаквания, гняв и негативизъм. По-добре е да оставят всички ненужни неща зад гърба си, в противен случай затъмнението ще затрудни живота им. Вдъхновението и креативността ще помогнат на Рибите при решаването на важни въпроси. Това се отнася до пазаруването и работата. Това е чудесно време за намиране на нови хобита и нови източници на доходи. Най-голям късмет ще имат представителите на онези професии, които са свързани с комуникацията, пише zajenata.bg.

