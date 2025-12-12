7 стари навика, които съсипват дрехите при пране

Прането може да не е най-приятното задължение, но си струва да се помни колко по-лесно е станало в последните десетилетия. Съвременните перилни препарати съдържат по-ефективни ензими и са по-екологични, докато пералните машини са по-нежни към дрехите и могат да бъдат програмирани за почти всеки вид тъкан и количество пране.

Real Simple разбра от кои остарели навици трябва да се откажете, за да постигнете висококачествено пране.

Понеделник е „ден за пране“

Пране в понеделник, гладене във вторник, кърпене в сряда, предене в четвъртък, чистене в петък и печене в събота - това е мантрата, която всяка жена е научила. Забравете за този график и се отървете от старомодното схващане, че цялото пране трябва да се пере в един и същи ден, защото това може да бъде непосилна задача.

Топла вода за чисти дрехи

Някога дрехите са били варени в голям котел с гореща вода на огън, за да се почистят. Тези дрехи са били изработени от тежък памук или лен, които са могли да издържат на високи температури.

Съвременните синтетични тъкани и фино тъканата естествена коприна и памук не издържат на многократно пране в гореща вода. Освен това, горещата вода може да доведе до избледняване на тъмните дрехи.

Много препарат

Добавянето на повече перилен препарат към всяко пране може да изглежда като решение, което ще доведе до по-чисти дрехи, но всъщност може да влоши нещата. Перилният препарат остава върху тъканта, което може да улови мръсотия и миризми, оставяйки дрехите твърди и груби на допир.

Един от най-лошите навици при пране е зареждането на пералнята и наливането на течен перилен препарат върху мръсните дрехи или добавянето на шепа капсули с перилен препарат. Съвременните перални машини изискват една капсула или около две чаени лъжички течен перилен препарат.

Дрехите с аромат на перилен препарат са чисти

Чистите дрехи не миришат на мазнини, пот или храна. Силно миришещите перилни препарати често маскират тези миризми, но те се връщат, когато топлината ги освободи от тъканта.

Използвайте един и същ цикъл за всички пранета

Ще спестите пари и ще получите по-добри резултати от прането, като регулирате размера на прането, цикъла на пране, температурата на водата и настройките на сушилнята за всяко зареждане. Винаги, когато зареждате пералнята или сушилнята си, вземете предвид размера на прането, степента на замърсяване и вида на тъканта, която перете.

Не четеш етикетите на дрехите

Етикетите посочват състава на плата и инструкциите за пране. Въпреки че повечето производители препоръчват най-консервативния метод на пране, за да се запази видът на дрехите като нови за по-дълго време, с опит можете сами да решите дали да перете в пералня, на ръка или да използвате химическо чистене.

Вярвате ли, че пералнята ви се почиства сама по време на пране?

Въпреки че един пълен цикъл на пране и изплакване използва много вода, всяка пералня все пак съдържа частици мръсотия, коса, мъх и замърсявания. Почистването на пералнята поне веднъж месечно ще осигури по-чисто пране и ще предотврати скъпи ремонти.

