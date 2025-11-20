Трик! Как да накарате радиаторите у дома да топлят по-добре

Тъй като сметките за енергия продължават да се покачват бързо, е важно да знаете как да пестите пари и да поддържате разходите възможно най-ниски. Експертите по отопление препоръчват да се постави нещо директно над радиатора, за да се отоплява домът по-ефективно, съобщава Express.

Според експерта Стивън Ханкинсън

инсталирането на рафт над радиатор може да помогне за пренасочване на топлината напред в стаята,

което позволява на дома да се затопли по-бързо.

„Монтирането на рафт над и в съответствие с радиатора е един от начините за увеличаване на циркулацията на топлия въздух в помещението, тъй като той пренасочва въздуха напред в помещението, вместо да се издига към тавана и да се разсейва. Това може да доведе до по-бързо и по-равномерно нагряване, намалявайки натоварването на котела или отоплителните системи. В резултат на това

помещението достига комфортна температура по-бързо,

което означава, че отоплението не е нужно да работи толкова интензивно или толкова дълго, което помага за намаляване на общото потребление на енергия и по-ниски сметки за отопление“, обясни специалистът.

Ideal Home добави, че рафт над радиатора също

помага за предотвратяване на топлинни повреди по стените, мебелите и дори телевизора.

Както посочва Ник Дуган, управляващ директор на The Radiator Centre, топлината, която се издига, може „да повреди електрониката и екрана с течение на времето, потенциално намалявайки живота на телевизора“, така че поставянето на рафт може да помогне за разсейване на топлината.

Ханкинс добави, че когато поставяте рафт над радиатор, общото правило е

„да оставите поне 10-15 см между него и рафта отдолу,

за да може конвекционната топлина да се разпредели в цялата стая“.

„Също така, рафтът трябва да бъде направен от топлоустойчив материал, като например масивна дървесина, за да се избегнат повреди от топлина или изкривяване“, отбеляза експертът.

