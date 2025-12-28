Какво да загреете в микровълновата, за да я изчистите за 5 минути

Ако непрекъснато отлагате почистването на микровълновата си фурна, мръсотията и мазнините ще се залепят толкова много, че ще бъдат трудни за премахване. Има обаче един прост метод, който може да премахне дори най-упоритите замърсявания само за няколко минути.

Как да почистите мазнина от микровълнова фурна за 5 минути

Потребителката на TikTok @shinendinee предлага да използвате смес от три съставки за почистване на микровълновата си печка: вода, препарат за миене на съдове и лимонов сок, пише британският таблоид „Експерс“. Тя демонстрира как да почистите микровълнова печка само за няколко минути без много усилия:

вземете пластмасова купа и я напълнете наполовина с вода;

добавете малко течност за миене на съдове и няколко капки лимонов сок;

поставете купата в микровълновата и загрейте в микровълновата за 5 минути.

Тогава блогърът съветва:

След като таймерът изтече, оставете купата вътре за още 5 минути – парата ще омекоти натрупаните замърсявания. След това просто избършете микровълновата с кърпа или кухненска хартия – не е необходимо търкане – и уредът ви ще бъде отново чист и лъскав.

В коментарите под видеото един потребител пише, че микровълновата му е безупречно чиста след това действие. Друг отбелязва: „Наистина работи. Използвам малка порцеланова купа с 1/2 чаша до максимум 3/4 чаша вода. Пускам я на висока мощност за 5 минути и след това веднага избърсвам вътрешността на микровълновата – толкова е просто.“

Трети потребител споделя съвет, който е научил от майка си: „Първо, избършете местата, където мръсотията не е изсъхнала - по-лесно е да се премахне, когато е мокра, отколкото когато е суха.“

