Блестящо или матово? Коя страна на фолиото да ползваме

Алуминиевото фолио е едно от най-универсалните кухненски пособия. Използва се за покриване на тави за печене и увиване на храни за готвене или претопляне. Подходящо е за десетки кулинарни задачи и е полезно в най-различни ситуации. Но знаете ли защо е лъскаво от едната страна и матово от другата? И коя страна трябва да използвате при печене на месо?

Защо едната страна на фолиото е матова, а другата лъскава?

Някога чудили ли сте се защо фолиото е двустранно? Това не е дизайн на производителя, а по-скоро характеристика на производствения процес, пише All Recipes.

Както обяснява Лара Тиро, хранителен технолог и собственик на консултантската фирма Rebel Botanica, базирана във Ванкувър, за производството на фолио големи листове алуминий се нагряват непрекъснато и се валцуват многократно между тежки ролки. Под натиска на тези ролки алуминият се компресира, ставайки по-тънък и едновременно с това се разтяга.

„Последната стъпка от този процес се нарича студено валцуване - това е, когато два слоя фолио преминават едновременно през набор от ролки. Това допълнително намалява желаната дебелина и подобрява крайната здравина и гъвкавост на материала“, добавя Тиро.

В резултат на това фолиото става лъскаво от страната, която е в контакт с полираните стоманени ролки, докато от другата страна остава такова, каквото е било.

С коя страна на фолиото е правилно да покриете тавата за печене?

Всяка домакиня вероятно се е чудила поне веднъж: коя страна на фолиото трябва да сложа отгоре - лъскавата или матовата? Наистина ли има значение коя страна използвам?

Краткият отговор е „не“. Тъй като матовото и лъскавото покритие са резултат от контакта на фолиото с ролките, Лара Тиро твърди, че съставът на материала на двете страни на фолиото е идентичен. Следователно независимо дали използвате обикновено или подсилено фолио, можете да изберете коя страна предпочитате - това няма да повлияе на вкуса, качеството или безопасността на вашата храна.

Тази теория се подкрепя и от експерти от Reynolds. „Както стандартните, така и тежкотоварните фолиа са подходящи за употреба от двете страни, така че можете да изберете това, което предпочитате“, се посочва на уебсайта на марката.

Лара Тиро от друга страна препоръчва използването на тежко фолио при печене или гриловане, тъй като е по-дебело от обикновеното фолио.

Има обаче изключения от правилото „от двете страни“. За разлика от обикновеното фолио, незалепващото фолио има важен нюанс - производителите го покриват със специален състав (одобрен от FDA) и го нанасят върху матовата страна. Това означава, че храната трябва да се поставя директно върху матовата страна - това ще предотврати изгарянето или залепването на храната и ще бъде по-лесно да се отстрани след готвене.

Въпреки че фолиото често е спасение у дома,

има някои ситуации, в които е най-добре да го избягвате.

Ето какво препоръчва Лара Тиро:

Не покривайте месото, което е мариновано в саламура, с алуминиево фолио - алуминият реагира със солените продукти и образува кристали алуминиев хлорид, а месото след това придобива неприятен горчив вкус;

Няма нужда да покривате тавата за печене с фолио, когато печете бисквитки - в този случай долната страна ще се изпече твърде бързо;

Не покривайте остатъците от храна с фолио - този материал не е херметичен и следователно не предпазва храната от въздух или чужди миризми.

Във всички останали случаи можете да изберете фолиото (и неговата страна) според вашия вкус, но вземете предвид характеристиките на незалепващото фолио.

