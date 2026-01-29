Колко често да мием косата? Дерматолог сложи точка на спора

Ако сте от хората, чиято коса се омазнява по-бързо от обичайното, вероятно често се колебаете дали отново да влезете под душа, дори да е минал само ден от последното измиване. Желанието да посегнете към шампоана е разбираемо, но въпросът остава - полезно ли е това за косата и скалпа.

Според дерматолози прекалено честото миене може да има повече негативи, отколкото ползи, независимо от типа коса. Темата коментира д-р Хедър Гоф, професор по дерматология в Медицинския център на Югозападния университет на Тексас, цитирана от USA Today.

Колко често лекарите препоръчват миене на косата

Честотата на миене зависи от няколко основни фактора - физическата активност, използването на стилизиращи продукти и най-вече текстурата на косата.

„Къдравата коса е по-склонна към изсушаване и е по-крехка“, обяснява д-р Гоф. Заради по-високия риск от накъсване тя препоръчва миене не повече от веднъж седмично, а в някои случаи дори веднъж на две седмици.

При тънка коса препоръката е различна. Според дерматолога миенето на всеки два до три дни е оптимално, тъй като по-рядкото измиване може да доведе до проблеми със скалпа, включително себореен дерматит или пърхот.

Трябва ли да се избягва ежедневното миене

Ако е възможно, ежедневното миене на косата е добре да се избягва. Косата е изградена от кератин - здрав, но чувствителен протеин, който лесно губи влага.

Честото миене отнема естествените защитни масла на скалпа, известни като себум. Това може да доведе до сухота, сърбеж и изтощени, чупливи краища.

„Ако перете дънките си всеки ден, с времето те ще се износят и ще се овехтят. С косата се случва нещо подобно“, обяснява д-р Гоф.

Защо косата се омазнява още на следващия ден

Причината често е генетична. Производството на себум се влияе от андрогенните хормони и след пубертета естествено се увеличава.

„По същия механизъм някои хора са по-склонни към акне - мастните жлези просто произвеждат повече мазнина“, посочва Гоф.

В такива случаи вместо ново измиване дерматологът препоръчва сух шампоан, който абсорбира излишния себум и удължава времето до следващото мокро измиване. Важно е обаче при следващото къпане скалпът да бъде добре изчистен, за да не се натрупват остатъци от продукта.

Защо косата пада повече при миене

Миенето само по себе си не причинява косопад, уверява д-р Гоф. Космите, които падат под душа, са тези, които така или иначе са приключили жизнения си цикъл.

По данни на Американската академия по дерматология, човек губи между 50 и 100 косъма дневно. При периоди на засилен косопад, известен като телогенен ефлувиум, причините обикновено са стрес, заболяване или хормонални промени.

Ако косопадът е продължителен или притеснителен, специалистите препоръчват консултация с дерматолог.

Как правилно да миете косата си според дерматолог

Д-р Гоф дава няколко основни съвета за правилно измиване на косата:

Шампоанът трябва да се нанася върху скалпа и корените, където се натрупват мазнини и замърсявания. Нанасянето по дължините може да изсуши краищата и да увеличи накъсването.

Балсамът се поставя основно по краищата, а не в корените. При силно изтощена коса може да се използва подхранваща маска от време на време.

Ако сърбежът, зачервяването или лющенето на скалпа продължават, това може да е знак за контактен дерматит или заболяване като псориазис и е препоръчително да се потърси лекарска помощ.

