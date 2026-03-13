Най-висок клас апаратура в ДКЦ „Пълмед“ гарантира бързи и прецизни дентални 3D изображения

ДКЦ „Пълмед“ вече разполага с най-ново поколение технология Vatech Green X 16 за изключително висококачествени дентални и лицево-челюстни изображения. Услугата, която се предоставя чрез тази модерна система, включително изготвянето на панорамни и секторни зъбни снимки, е на разположение на пациентите денонощно, 7 дни в седмицата, без предварително записване на час.

Новият високотехнологичен рентгенов апарат създава изключително детайлни изображения на зъбите, челюстите и съседните структури, което позволява много от заболяванията да бъдат установени още в ранен етап. Това коментира д-р Анастасия Желева, управител на ДКЦ „Пълмед“ и специалист по лицево-челюстна хирургия, която е също асистент към Катедрата по лицево-челюстна хирургия в Медицински университет – Пловдив. Тя уточнява, че с помощта на съвременната 2D и 3D диагностика е възможна прецизна визуализация на зъби, челюстни кости, синуси, кисти, туморни образувания, челюстни стави (ТМС), челюстни фрактури и други патологични изменения.

Д-р Желева посочва, че разнообразието от образни проекции дава много добра основа за поставяне на точна диагноза и за прецизиране на последващото лечение. Това подпомага планирането на терапията в областта на лицево-челюстната и оралната хирургия, имплантологията, ортодонтията, ортогнатната хирургия, както и при диагностицирането на УНГ заболявания.

Изследването е бързо и безболезнено. Отнема само няколко минути, а резултатите са готови веднага. Съвременната апаратура гарантира минимално рентгеново облъчване, което осигурява висока безопасност за пациента.

„Технологията, с която вече разполагаме, е важна стъпка към още по-точна и навременна диагностика. Детайлните изображения позволяват да планираме лечението много по-прецизно, което е от изключително значение за добрия резултат от лечението на пациента“, подчертава д-р Желева.

